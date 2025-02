Giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã có chi phí bản quyền truyền hình

Còn 1 tháng nữa, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 chính thức khai cuộc. Tới lúc này, công tác chuẩn bị cho giải đấu đang được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam triển khai thực hiện. Trao đổi ngày 10-2, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường bày tỏ: “Các đầu việc cho chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia 2025 đang được thực hiện. Năm nay là năm đầu giải bóng chuyền quốc gia còn 8 đội nam, 8 đội nữ thi đấu nên chúng tôi sẽ nỗ lực tổ chức giải đấu chu đáo đảm bảo được chuyên môn tốt phục vụ khán giả”.

Trao đổi thêm, Tổng thư ký Lê Trí Trường cho biết: “Về cơ bản, giải đấu vẫn được đối tác truyền hình VTVCab phát trực tiếp. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã được đơn vị này hỗ trợ trong công tác trên và có chi phí theo khoản quy định. Hiện tại, đơn vị được giữ bản quyền phát giải vô địch quốc gia. Cũng có thể hiểu, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bán được bản quyền truyền hình cho đối tác. Giá trị phù hợp với thỏa thuận các bên và tiền thu về từ đây được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bổ sung thêm vào các hoạt động cho từng đội tuyển bóng chuyền quốc gia trong tập huấn, tham gia các giải quốc tế”.

Trước đây, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã hợp tác với đối tác truyền hình theo gói thời gian 5 năm/lần. Bây giờ, qua tìm hiểu, chương trình hợp tác thực hiện theo từng năm một và qua mỗi năm các bên có đánh giá cùng nhau để tiếp tục gia hạn trong năm kế tiếp.

Chính việc đã có đối tác truyền hình giữ bản quyền như vậy, hiện tại Ban tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã cấm các hình thức livestream (phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội) của từng cá nhân, tổ chức tự ý thực hiện trong các trận đấu của giải mà không được sự cho phép hay là đối tác của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Tính bản quyền được kiểm tra chặt chẽ cho thấy giá trị của nó hoàn toàn không nhỏ.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 là lần đầu, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng Ban tổ chức giải đấu đã thu được chi phí từ đối tác truyền hình của mình. Năm nay, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 là lần thứ 2 mà Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng Ban tổ chức giải đấu sẽ thu được chi phí. Tuy nhiên, ông Lê Trí Trường bày tỏ các con số khó công bố công khai tuy nhiên tất cả có kiểm toán được ban truyền thông quảng cáo tài trợ của Liên đoàn bóng chuyền báo cáo đúng quy định theo trách nhiệm.

Dù thế, trong sự phát triển của thể thao hiện đại, khi giải đấu vận hành theo mô hình chuyên nghiệp, có nguồn kinh phí từ tài trợ quảng cáo và bản quyền truyền hình thì chắc chắn sẽ phải trả quyền lợi cho các đội bóng tham dự. Bởi lẽ, mỗi đội bóng là 1 thành tố làm nên giải đấu nên họ cần được đảm bảo được chia sẻ các nguồn thu. Các đội bóng đều chờ đợi điều đó.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 sẽ khởi tranh ngày 22-3 tại nhà thi đấu huyện Đông Anh (Hà Nội). Năm nay, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 thu hút 16 đội tham gia gồm Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Long An, Hà Nội, Công an TPHCM (nam) và VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang lào cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, Geleximco Thái Bình, TPHCM (nữ).