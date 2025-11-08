Gần 500 VĐV tranh tài giải việt dã và kéo co Đại hội TDTT phường An Đông 2025

Gần 500 vận động viên (VĐV) đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư trên địa bàn phường An Đông (TPHCM) đã cùng tranh tài môn việt dã và kéo co trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao lần 1-2025.

BTC trao giải cho các VĐV nam đạt thành tích ở nội dung chạy việt dã. Ảnh: THANH TÙNG

Sáng 8-11 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ VH-TT phường An Đông, lễ khai mạc giải Việt dã, kéo co Đại hội thể dục thể thao lần 1-2025 đã chính thức khai mạc. Đại hội nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động đông đảo nhân dân thường xuyên tập luyện các môn thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng nhằm phục vụ tốt hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phát biểu khai mạc, bà Huỳnh Thị Ngọc Đẹp - Phó Chủ tịch UBND phường An Đông, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, đại hội được tổ chức trong không khí phường An Đông chung sức, chung lòng triển khai các kế hoạch nhằm xây dựng văn hoá, phát triển toàn diện con người Việt Nam, thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các ngày lễ lớn trong năm.

Các VĐV hào hứng tham gia chạy việt dã. Ảnh: THANH TÙNG

Ngoài ra, đây là dịp biểu dương tinh thần đoàn kết, rèn luyện thể chất và ý chí vươn lên của người dân. Sự kiện cũng khẳng định quyết tâm của toàn phường trong việc xây dựng đời sống văn hóa - thể thao phong phú.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV đã bước vào phần thi đầu tiên là chạy việt dã với lộ trình khoảng 3km.

Một số hình ảnh tại giải (Ảnh: THANH TÙNG)

NGUYỄN ANH