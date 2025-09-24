Florian Wirtz vẫn không nao núng dù khởi đầu không mấy ấn tượng tại Liverpool. Ngôi sao tài năng người Đức chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sport là khó khăn rồi cũng sẽ qua.

Florian Wirtz: "Tôi không chơi tệ, chỉ là chưa có bàn thắng!"

"Vâng, tất nhiên tôi muốn ghi bàn hoặc tích lũy thêm vài điểm. Nhưng dù ai nói gì đi nữa, tôi vẫn giữ được bình tĩnh". Cầu thủ 22 tuổi không muốn liên tục nghe câu "cho thêm thời gian, cho thêm thời gian". Thay vào đó, anh ấy chỉ đơn giản là “cố gắng mỗi lần để làm tốt hơn trước", Wirtz giải thích.

Tuyển thủ Đức này đã chuyển từ Bayer Leverkusen sang Liverpool với giá lên tới 150 triệu euro vào mùa hè. Những trận đấu đầu tiên đã không diễn ra như mong đợi. "Đôi khi có những giai đoạn mà mọi thứ có lẽ không diễn ra theo ý muốn; thực ra tôi chưa gặp phải điều này thường xuyên trong sự nghiệp của mình. Nếu tôi vượt qua được – nghe có vẻ khắc nghiệt lúc này, vì tôi không chơi tệ, chỉ là chưa có bàn thắng – thì rồi sẽ đến lúc, và mọi thứ sẽ ổn thôi,” Wirtz nói.

Sau nhhiều trận đấu, Wirtz đã phải chịu đựng một số chỉ trích gay gắt từ giới truyền thông Anh. Sau khi bị thay ra trong trận Derby gặp Everton, tờ Liverpool Echo nhận định rằng anh vẫn "có vấn đề với tốc độ trận đấu". Chuyên gia truyền hình và là cựu cầu thủ Liverpool, Jason McAteer, cũng đưa ra một nhận định khá gay gắt trên beIN SPORTS. "Tôi không nghĩ Wirtz có thể vượt qua thử thách này".

Liverpool chuẩn bị trao tặng Ryan Gravenberch bản hợp đồng mới

Trong lúc Florian Wirtz vẫn chưa bắt nhịp được ở sân Anfield thì cầu thủ đến từ Bundesliga mùa trước lại đang tỏa sáng rực rỡ. Ryan Gravenberch đóng vai trò chủ chốt trong chiến thắng bất ngờ của Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Tuyển thủ Hà Lan đã có một khởi đầu mùa giải tuyệt vời, với bàn thắng tuyệt đẹp trong chiến thắng trước Everton trên sân nhà trong trận derby Merseyside hôm thứ Bảy.

Gravenberch, người mới tròn 23 tuổi vào tháng 5 và được mua từ Bayern Munich với giá hời 35 triệu bảng, trong bản hợp đồng đến mùa hè năm 2028. Mặc dù việc gia hạn hợp đồng với anh không phải là điều cấp bách, nhưng bất kỳ sự gia hạn nào cũng sẽ phản ánh tầm quan trọng của anh đối với đội bóng.

HOÀNG HÀ