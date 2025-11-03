Flick yêu cầu Rashford cải thiện hơn kỹ năng ghi bàn

Marcus Rashford ghi bàn thắng thứ 6 cho Barcelona trong chiến thắng 3-1 trước Elche.

Sau khi Lamine Yamal và Ferran Torres lập công tạo lợi thế, Rashford ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 để đưa Barca lên vị trí nhì bảng La Liga. Đây cũng là pha lập công thứ 6 của chân sút được mượn từ Man.Unired trong môi trường mới ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khi được hỏi về những điểm mà cầu thủ người Anh vẫn có thể cải thiện, HLV Flick đánh giá: “Khi bạn thấy những cơ hội mà Marcus có, ghi 1 hoặc 2 bàn thắng nữa sẽ tốt, ngay cả đối với cậu ấy. Nhưng tất nhiên chúng tôi có thể hài lòng với cậu ấy. Tôi rất hài lòng với cậu ấy. Marcus có thể chơi ở đẳng cấp này và tôi vui vì cậu ấy đã thể hiện điều đó, cho người hâm mộ, cho CLB và cho cả các đồng đội”.

Rashford, 28 tuổi, hiện đã có 12 pha kiến ​​tạo sau 14 lần ra sân cho Barca - nhiều hơn bất kỳ ai khác tại CLB mùa giải này. Tuy nhiên, anh cảm thấy quyết định của mình trước Elche đã ngăn cản anh ghi thêm một bàn thắng hoặc kiến ​​tạo nào nữa. “Tôi chỉ cố gắng làm những điều đúng đắn trên sân”, Rashford nói với các phóng viên. “Ngay cả hôm nay, tôi vẫn có thể có thêm nhiều pha kiến ​​tạo hoặc bàn thắng hơn, đôi khi quyết định dứt điểm hoặc chuyền bóng lại sai lầm. Nhưng tôi sẽ có những ngày như thế này. Điều quan trọng luôn là đội bóng và hôm nay chúng tôi đã chiến thắng. Vì vậy, tôi rất vui. Tôi không quá chú trọng vào kết quả. Nếu tôi làm đúng, tôi biết mình sẽ luôn có thể ghi bàn và kiến ​​tạo - trọng tâm của tôi là với toàn đội, xây dựng mối quan hệ và cảm thấy thoải mái”.

Trong khi đó HLV Flick cập nhật thêm về tình trạng của Yamal, người ghi bàn mở tỷ số khi vẫn đang điều trị chấn thương háng. “Chấn thương của Yamal hiện tại, cậu ấy phải tự xử lý và kiểm soát nó”, Flick giải thích. “Cậu ấy đang hồi phục rất tốt. Cần rất nhiều kỷ luật, nhưng cậu ấy phải làm được điều này - tập luyện, điều trị, tất cả những điều cậu ấy phải làm. Đây là một bước tiến tốt cho cậu ấy. Tôi không thể nói rằng mọi thứ đã kết thúc. Mọi thứ chỉ là đến và đi như thế này. Cậu ấy phải kiểm soát được”.

THANH TUẤN