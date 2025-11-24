Eze ghi hat-trick, Arsenal đại thắng derby Bắc London

Eberechi Eze đã suýt chút nữa gia nhập Tottenham vào mùa hè. Hôm Chủ nhật, anh đã lập hat-trick vào lưới Spurs mang về chiến thắng cho đối thủ lớn nhất của họ. Tiền vệ người Anh là nguồn cảm hứng cho chiến thắng 4-1 của Arsenal trong trận derby Bắc London, qua đó giúp đội bóng vươn lên dẫn trước 6 điểm tại Ngoại hạng Anh.

Eberechi Eze lập hat-trick vào lưới đội bóng anh suýt khoác áo vào mùa hè Tottenham. Ảnh: ESPN

Sau khi Leandro Trossard mở tỷ số ở phút 36, Eze ghi bằng bàn thắng đầu tiên của cá nhân ở phút 41, và nâng tỷ số lên 3-0 chỉ 23 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu bằng một cú dứt điểm chân trái. Ngôi sao 27 tuổi hoàn thành cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp đỉnh cao của mình với một cú sút xoáy ở phút 76 - và cũng là cú hat-trick đầu tiên của một cầu thủ Arsenal vào lưới Tottenham kể từ năm 1978. “Thật đặc biệt”, Eze nói. “Không lời nào có thể diễn tả được điều này”.

Eze ra sân ở vị trí tiền vệ trung tâm do chấn thương của đội trưởng Arsenal Martin Odegaard, và anh đang dần hoàn thiện vai trò của mình. HLV Mikel Arteta nói sau cú hat-trick của Eze: “Sau khi làm nhiệm vụ quốc tế, cậu ấy có 2 ngày nghỉ, và sau một ngày, cậu ấy muốn tập luyện, muốn cải thiện, muốn tập thêm và hỏi tôi đủ thứ chuyện. Khi một cầu thủ có tài năng như vậy, và khát khao của cậu ấy ở mức độ đó, thì những điều này sẽ xảy ra. Và cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó”.

“Tôi rất mừng cho Eze, bởi vì kể từ ngày cậu ấy đến, cậu ấy đã mang đến một điều gì đó khác biệt cho đội bóng. Vậy nên, đó là một niềm vui, một hào quang mà đội bóng này cần, và hy vọng điều đó sẽ mang lại cho cậu ấy và toàn đội sự tự tin lớn, rằng bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể giành chiến thắng. Đó là khả năng mà cậu ấy có và cậu ấy chắc chắn cần phải phát huy tài năng đó”.

Eze là nguồn cảm hứng cho chiến thắng 4-1 của Arsenal trong trận derby Bắc London. Ảnh: ESPN

Đây quả là một cuối tuần hoàn hảo cho Arsenal, đội bóng đã chứng kiến ​​2 đối thủ lớn nhất trong cuộc đua danh hiệu là Man.City và Liverpool đều thất bại vào thứ Bảy. Giờ đây, Chelsea là đối thủ bám đuổi sát nút ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, sau 12 trận đấu, Arsenal được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải đấu hàng đầu đầu tiên kể từ năm 2004. Nhưng HLV Arteta đã hạ thấp tầm quan trọng của việc Arsenal nới rộng khoảng cách lên 6 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Khi được hỏi khoảng cách đó có ý nghĩa gì, Arteta trả lời: “Ở giải đấu này ư? Không nhiều lắm. Chúng tôi đang làm rất tốt. Chúng tôi đã chơi rất ổn định và chỉ có vậy thôi. Ý tôi là, khi nhìn vào kết quả, dù thắng hay thua, thì sự khác biệt về tỷ số và những gì diễn ra trong các trận đấu thực sự rất nhỏ. Chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi cần các cầu thủ trở lại ngay hôm nay. Chúng tôi có Noni Madueke trở lại sân cỏ, điều đó thật tuyệt, nhưng chúng tôi vẫn thiếu rất nhiều cầu thủ quan trọng và chúng tôi sẽ cần tất cả họ”.

Sau khi để thủng lưới ở phút 90+4, hòa 2-2 trước Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế, Arsenal đã trở lại mạch chiến thắng và Arteta nói: “Cuối trận gặp Sunderland, chúng tôi đã để mất 2 điểm ở phút cuối cùng của trận đấu và chúng tôi bước vào kỳ nghỉ quốc tế với tâm trạng cay đắng vì không để thủng lưới bàn nào và đã có 10 trận thắng liên tiếp trước đó. Chúng tôi muốn lấy lại đà hưng phấn đó một lần nữa, và trận derby Bắc London cùng màn trình diễn hôm nay là một khởi đầu tốt”.

Bàn thắng an ủi của Tottenham là khi Richarlison thu hẹp khoảng cách còn 1-3. Với thất bại này, Tottenham cũng đã rơi xuống vị trí thứ 9. Thủ môn Guglielmo Vicario đã xin lỗi người hâm mộ đội bóng vì màn trình diễn yếu ớt của Tottenham, điều này xảy ra sau khi HLV Thomas Frank quyết định triển khai hàng phòng ngự 5 người - nhưng không thành công. “Là một tập thể, chúng tôi đã không chiến đấu hết mình”, Vicario nói.

VIỆT TÙNG