Everton còn 10 người vẫn thắng Man.United tại Old Trafford

Everton đã đánh bại Man.United 1-0 vào thứ Hai, qua đó kìm hãm đà hồi sinh gần đây của đội chủ nhà trong một trận đấu Ngoại hạng Anh đáng nhớ với thẻ đỏ sớm dành cho Idrissa Gueye của Everton vì phạm lỗi với… đồng đội Michael Keane.

Everton đánh bại Man.United 1-0 nhờ pha ghi bàn tuyệt đẹp ở phút 29 của Kiernan Dewsbury-Hall.

Kiernan Dewsbury-Hall đã ghi bàn bằng một cú sút tuyệt đẹp ở phút 29, sau đó Everton buộc phải căng mình để bảo vệ lợi mong manh. Man.United đã áp đảo 10 người của đội khách, đặc biệt trong hiệp 2 một chiều, nhưng không thể tìm được cách vượt qua thủ môn Jordan Pickford - người cũng là chốt chặn số 1 của đội tuyển Anh. Sau bàn thắng, tất cả đều thuộc về Man.United. Đội chủ nhà đã có 25 cú sút về phía khung thành của Pickford, so với 3 cú sút của Everton ở phía bên kia.

“Họ là đội chơi tốt hơn, dù có 11 hay chỉ 10 người”, HLV Ruben Amorim của Man.United nói. “Ngay từ phút đầu tiên, tôi đã cảm thấy chúng tôi không chơi với cường độ cao như thường lệ nên họ xứng đáng giành chiến thắng. Nếu họ có 10 người, hãy dồn ép đối thủ đến phần sân nhà. Chúng tôi cần phải gắn kết hơn trong quá trình chuyển đổi. Chúng tôi cần phải tập trung. Chúng tôi cần phải làm nhiều hơn nữa”.

Đây là trận thua đầu tiên của Quỷ đỏ kể từ thất bại 1-3 trước Brentford gần 2 tháng trước, và là lần đầu tiên sau 47 trận Ngoại hạng Anh một đội khách giành chiến thắng tại Old Trafford với 10 người. Diễn biến tạo nên điểm nhấn đáng nhớ này diễn ra ở phút 13. Tiền vệ Gueye tỏ ra rất tức giận khi trung vệ Keane dường như không nhận được đường chuyền của anh trong vòng cấm địa Everton. Bruno Fernandes của Man.United lao vào và sút bóng ra ngoài, nhưng Gueye đã rất tức giận và lao vào đối đầu với đồng đội. Keane xô Gueye ra, và anh ta đáp trả bằng một cái tát vào mặt Keane. Trọng tài Tony Harrington đã rút thẻ đỏ vì “hành vi bạo lực”.

Idrissa Gueye của Everton nhận thẻ đỏ vì tát… đồng đội Michael Keane.

Tiền vệ người Senegal là cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi sân ở Ngoại hạng Anh vì đánh nhau với đồng đội kể từ khi Ricardo Fuller của Stoke City nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Andy Griffin năm 2008. “Việc trọng tài rút thẻ đỏ cho Gueye vì hành vi bạo lực đã được VAR kiểm tra và xác nhận - với hành động này được coi là một cú đánh rõ ràng vào mặt Keane”, ban tổ chức giải đấu cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Dù sao, sự cố “khó đỡ” này cũng không làm giảm đi niềm vui của HLV David Moyes. Chiến thắng này giúp Everton có 18 điểm, bằng với Man.United và đặc biệt giúp họ xếp ngay trên kình địch đáng ghét vùng Merseyside là nhà vô địch Liverpool. Với Moyes thì ông cuối cùng đã có chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV đội khách tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh sau 18 lần nỗ lực không thành công.

“Tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ và người hâm mộ”, nhà cầm quân người Scotland nói. “Chúng tôi đã vượt qua vạch đích với 10 người. Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu rất tốt, bị truất quyền thi đấu, và trận đấu đã thay đổi. Nhưng chúng tôi đã thể hiện sự kiên cường. Man.United đang có phong độ khá tốt vào lúc này, vì vậy đây sẽ không bao giờ là một trận đấu dễ dàng. Thủ môn đã chơi tốt khi chúng tôi cần. Các chàng trai đã rất dũng cảm”.

VIỆT TÙNG