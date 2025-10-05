Estevao ghi bàn phút bù giờ, Liverpool thua trận thứ 3 liên tiếp

Sau khi ghi bàn thắng muộn ở 6 trong 7 trận đầu tiên, khởi đầu mùa giải 100% của Liverpool đã bị Crystal Palace chấm dứt tuần trước khi Eddie Nketiah ghi bàn ở phút bù giờ thứ 7. Giờ đây, bàn thắng của Estevao đến ở phút bù giờ thứ 5 đã mang về chiến thắng Chelsea. Chen giữa các trận đấu, Liverpool đã thua Galatasaray 0-1 tại Champions League.

Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5 của Estevao đã giúp Chelsea đánh bại Liverpool 2-1.

Moises Caicedo ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea bằng một cú sút xa sấm sét ở phút 14. Cody Gakpo tưởng chừng như đã cứu vãn được một điểm cho Liverpool khi gỡ hòa ở phút 63. Nhưng Chelsea, sau chuỗi 3 trận không thắng tại giải đấu, đã tấn công dồn dập vào cuối trận. Enzo Fernandez đánh đầu dội cột dọc trong thời gian bù giờ trước khi cầu thủ dự bị Estevao, tiền đạo 18 tuổi chuyển đến từ Palmeiras vào mùa hè, đã chuyển hóa thành bàn thắng từ đường chuyền của Marc Cucurella.

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của HLV Arne Slot, Liverpool thua 3 trận liên tiếp - sau các trận thua trước Crystal Palace và Galatasaray. Cùng với việc bị thủng lưới ở phút 97 trước Palace, Liverpool trở thành đội bóng thứ 5 trong lịch sử Ngoại hạng Anh thua nhiều trận đấu chỉ vì bàn thắng được ghi ở phút 90 trở đi trong vòng 7 ngày. “Mùa trước, chúng tôi cũng đã thua Chelsea”, Slot đánh giá. “Stamford Bridge luôn là một nơi khó khăn để đến. Chúng tôi đã rất gần với một kết quả hòa. Nhưng tỷ số cách biệt lại rất nhỏ. Như tôi đã nói ở Galatasaray, chúng tôi đã có một pha đối đầu một chọi một, sau đó họ được hưởng một quả phạt đền. Chúng tôi đã để thủng lưới trong hiệp phụ trước Palace. Và hôm nay, họ đã ghi một bàn thắng tương tự”.

Đây là lần đầu tiên Liverpool thua 3 trận liên tiếp trong nhiệm kỳ của HLV Arne Slot.

Nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm: “Sau khi chúng tôi ghi bàn 1-1, mọi chuyện diễn ra theo ý chúng tôi và tôi nghĩ mình đã chờ đợi bàn thắng thứ 2. Việc ra quyết định có thể đã tốt hơn, 10-15 phút cuối trận diễn ra liên tục. Chúng tôi đã áp sát vòng cấm địa của họ với Andy Robertson, chúng tôi không thể kiểm soát bóng nhưng một lần nữa, khoảng cách an toàn đã được nới rộng như mọi khi kể từ khi tôi đến đây. Tuần trước, cũng như tuần này, 2 trận sân khách khó khăn, khoảng cách an toàn đã không nghiêng về phía chúng tôi”.

Liverpool, đội đang tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, cũng đang phải chờ đợi trong lo lắng về tình hình thể lực của hậu vệ Ibrahima Konate, người đã bị thay ra trong hiệp 2. Slot nói: “Tôi không biết đó có phải là một chấn thương nghiêm trọng hay không, nhưng điều tôi biết là cậu ấy đã đi khập khiễng một chút. Và khi tôi cậu ấy nói rằng hơi đau cơ tứ đầu đùi...”.

Liverpool là đội thứ 5 trong lịch sử Ngoại hạng Anh thua nhiều trận đấu trong vòng 7 ngày chỉ vì bàn thắng được ghi ở phút 90 trở đi.

Bàn thắng của Estevao đã khơi mào cho những màn ăn mừng cuồng nhiệt, khiến HLV Enzo Maresca của Chelsea phải nhận thẻ đỏ. Vì vậy, trợ lý Willy Caballero đã thay thế chủ trì họp báo sau trận. Và cựu thủ môn này cho biết anh tin rằng chiến thắng kịch tính 2-1 của Chelsea trước Liverpool có thể củng cố mối liên kết giữa người hâm mộ CLB và HLV Maresca. Cabellero nói: “Tôi tin rằng Enzo có mối quan hệ tốt với người hâm mộ, nhưng bất kỳ chiến thắng nào vào những giây cuối cùng, bất kỳ chiến thắng nào trước Liverpool, Arsenal, hay các đội bóng lớn, đều có thể mang lại cho bạn thêm nhiều điều thú vị. Chiến thắng như vậy thật đặc biệt bởi vì bạn giành được năng lượng, niềm tin và sự tự tin trong quá trình đó. Đó cũng là một điều khó quên đối với Estevao”.

“Trong 30 phút cuối, toàn bộ khán giả đã cổ vũ hết mình, sống trọn từng khoảnh khắc của trận đấu và đó là điều chúng tôi muốn tạo ra. Bầu không khí đó, vốn rất khó chịu cho đội khách, lại cho phép bạn có thêm chút sức mạnh trong những phút cuối. Hy vọng chúng tôi có thể tạo ra bầu không khí này cho nhiều trận đấu hơn nữa, và chúng tôi biết rằng người hâm mộ luôn ở đó cùng đội bóng”.

VIỆT TÙNG