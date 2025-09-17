Dự bị lập công giúp Arsenal khởi đầu hoàn hảo

Arsenal thắng 2-0 trên sân Athletic Bilbao để khởi đầu nỗ lực mới chinh phục danh hiệu Champions League đầu tiên.

Martinelli chỉ mất 36 giây để ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal ở phút 71 sau khi vào sân thay Eberechi Eze, và bàn thắng của anh được kiến ​​tạo bởi Trossard - người đã vào sân thay Viktor Gyokeres sáu phút trước đó. Đến phút 87, Martinelli và Trossard đã phối hợp để cầu thủ chạy cánh người Bỉ ghi bàn thắng thứ hai cho Pháo thủ. Sau khi chứng kiến ​​những sự thay đổi người ở cuối trận tạo ra tác động quyết định, HLV Mikel Arteta cho biết các cầu thủ dự bị của ông đã chứng minh khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

“Đôi khi những cầu thủ dứt điểm sẽ quan trọng hơn những cầu thủ đá chính trong mùa giải này”, Arteta nói với các phóng viên. “Và cuối cùng, những cầu thủ dứt điểm đã tạo nên tác động để giành chiến thắng. Những cầu thủ dự bị ít nhất cũng quan trọng ngang bằng, và có thể còn quan trọng hơn, ở giai đoạn đó của trận đấu. Việc loại bỏ các cầu thủ ra khỏi đội hình luôn rất khó khăn về mặt cảm xúc. Tôi biết họ muốn thi đấu ở giải đấu này đến mức nào, và điều đó có ý nghĩa như thế nào với họ. Và mỗi khi bạn đưa ra đội hình xuất phát, bạn lại khiến rất nhiều cầu thủ thất vọng”.

“Nhưng họ biết tôi cảm thấy thế nào về họ”, Arteta chia sẻ thêm. “Vì vậy, họ biết rằng khi tôi phải để một cầu thủ ngồi dự bị hoặc không có tên trong đội hình, điều đó luôn làm tôi tổn thương. Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là công việc của mình. Tôi phải đưa ra quyết định và tôi phải đưa ra quyết định dựa trên việc tăng cường ưu tiên giành chiến thắng trong các trận đấu bóng đá. Và họ biết rằng đó là lý do duy nhất tại sao tôi sẽ đưa ra một số quyết định, đôi khi đúng, đôi khi sai”.

Gabriel Martinelli và Leandro Trossard vào sân cùng giúp nhau ghi bàn ấn định chiến thắng.

HLV Arteta, người cho biết không có lo ngại nào về chấn thương đầu của Viktor Gyokeres và Gabriel Magalhaes sau pha va chạm trong hiệp một, đã nhanh chóng khen ngợi Martinelli sau pha bóng nhanh như chớp của anh với bàn thắng. “Tôi rất ngưỡng mộ Gabby”, Arteta chia sẻ. “Thái độ, sự tận tụy, sự tích cực của cậu ấy, và những gì cậu ấy sẵn sàng làm cho đội bóng. Tôi không biết bên ngoài thế nào, nhưng chúng tôi chắc chắn đánh giá cao tất cả những phẩm chất mà cậu ấy có và những gì cậu ấy mang lại cho đội bóng. Và tôi rất vui vì hôm nay cậu ấy đã quyết định trận đấu. Khi tôi nhìn vào cậu ấy trên băng ghế dự bị, trong ánh mắt của cậu ấy, tôi có thể thấy cậu ấy đã sẵn sàng, cả Trossard cũng vậy. Họ chơi với sự tự tin đó và sự kết nối giữa họ cũng rất tốt. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong mùa giải này”.

Trong khi đó Viktor Gyokeres, - tân binh đắt giá của Arsenal, người đã ghi sáu bàn thắng tại Champions League cho Sporting Lisbon mùa trước - đã không ghi được bàn thắng nào trong trận ra mắt Champions League cho Pháo thủ. Tuyển thủ Thụy Điển đã bỏ lỡ một cơ hội vàng ngay sau giờ nghỉ, khi anh dễ dàng vượt qua người kèm và bật cao đón cú đá phạt chính xác của Declan Rice, nhưng cú đánh đầu của anh lại đi chệch khung thành.

VIỆT TÙNG