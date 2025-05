Đội vật Việt Nam giành 24 HCV để đứng đầu giải vô địch Đông Nam Á 2025

Tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2025. Ảnh: M.H

Trong giải năm nay, VĐV được thi đấu các nội dung đối với vật tự do, vật cổ điển nam và vật tự do nữ theo hệ vô địch và nhóm tuổi trẻ U17. Đối với hệ vô địch, ban tổ chức đã tiến hành tranh tài 8 hạng cân vật cổ điển nam, 10 hạng cân vật tự do nam và 8 hạng cân vật tự do nữ. Với nhóm tuổi U17, giải có 24 bộ huy chương tranh tài. Giải đã thu hút đông đảo VĐV của khu vực Đông Nam Á tham gia.

Ở cuộc đấu lần này, đội tuyển vật Việt Nam góp mặt 30 tuyển thủ. Ban huấn luyện cho biết, các gương mặt đều thể hiện được chuyên môn và nắm bắt được sự chuẩn bị của các đội vật trong khu vực hướng tới SEA Games 33-2025.

Tại giải lần này, đội tuyển vật Việt Nam ghi nhận 3 chị em tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Linh (53kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg nữ) đã tham gia thi đấu và giành được HCV chuyên môn. Đây là kết quả khích lệ đối với 3 tuyển thủ này.

Thành viên các gương mặt trẻ của đội vật ViệtNam dự giải lần này. Ảnh: TẠ ĐÌNH

Với nhóm tuyển thủ trẻ, đội vật Việt Nam đã đăng ký thi đấu các gương mặt Hoài Thu, Thảo Thơm, Hồng Hạnh, Kiều Trang, Vũ Thị Thảo, Gia Huy, Mạnh Đạt, Đình Hiếu, Chí Hào, Hải Anh, Bảo Nam và có VĐV giành được ngôi vô địch tại hạng cân của mình.

MINH CHIẾN