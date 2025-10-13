Đội tuyển TPHCM đã có 6 HCV tại giải vô địch lặn quốc gia 2025

Sau giải bơi vô địch quốc gia, kình ngư các đơn vị tiếp tục tranh tài giải vô địch lặn quốc gia 2025 đang diễn ra tại Mỹ Đình (Hà Nội).

Các VĐV đang tranh tài sôi nổi giải lặn vô địch quốc gia 2025. Ảnh: HCMFINSWIMMING

Các kình ngư hàng đầu Việt Nam của môn lặn tiếp tục góp mặt tại giải vô địch quốc gia 2025 được tổ chức tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội).

Năm nay, môn lặn không có trong chương trình SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, VĐV lặn cả nước vẫn tập trung thi đấu để tiếp tục giành thành tích tốt nhất cũng như có sự kiểm tra quan trọng chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026.

Đội tuyển TPHCM đang giành các kết quả cao tại giải. Ảnh: HCMFINSWIMMING

Sau 2 ngày tranh tài đầu tiên, đội tuyển TPHCM đang tạm đứng hạng nhì với 6 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ. Ở kết quả mới nhất, kình ngư Nguyễn Thành Lộc giành HCV cho đội TPHCM khi về nhất nội dung 200m vòi hơi chân vịt nam với kết quả 1’23”04. Tiếp sau đó, đội TPHCM (Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Khang Dũng, Nguyễn Thành Lộc) giành HCV nội dung tiếp sức 4x50m vòi hơi chân vịt nam với kết quả 1’03”75.

Ngoài kết quả thi đấu của đội tuyển TPHCM, giới chuyên môn cũng chứng kiến một số kết quả quan trọng như HCV 100m khí tài nữ của Trần Thị Huyền Trang (Hà Nội, 38”06), HCV 100m khí tài nam của Trương Minh Quân (Quân đội, 32”34), HCV 1.500m vòi hơi chân vịt nữ của Nguyễn Thị Thanh Thi (Quảng Ninh, 14’10”64), HCV 400m vòi hơi chân vịt nam của Nguyễn Trọng Dũng (Nghệ An, 3’02”11)…

Hiện tại, tạm dẫn đầu là đội Đà Nẵng với kết quả 7 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Các đội Nghệ An, Trung tâm TDTT Quốc phòng 5, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai… xếp sau đội tuyển TPHCM và Đà Nẵng.

Giải còn tiếp tục thi đấu các ngày 13-10 và 14-10 trước khi bế mạc.

MINH CHIẾN