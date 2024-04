Đội nữ VTV Bình Điền Long An vô địch giải

Đội VTV Bình Điền Long An có chiến thắng ở Cúp Hùng Vương 2024. Ảnh: MINH MINH

Chung kết nội dung nữ của giải đấu năm nay diễn ra trong đêm muộn ngày 13-4 tại nhà thi đấu thành phố Việt Trì (Phú Thọ) là cuộc tranh tài giữa nữ VTV Bình Điền Long An và nữ Ninh Bình. Năm ngoái, cầu thủ Ninh Bình lọt vào trận đấu cuối nhưng chỉ có hạng nhì chung cuộc nên ở chung kết lần này, HLV Thái Thanh Tùng rất quyết tâm phải giành được chiến thắng để thay đổi kết quả.

Ván đầu của trận đấu là cuộc so kè từng điểm giữa 2 bên khi cầu thủ từng đội đập bóng tấn công ghi điểm để giành điểm. Ở ván này, các tay đập Bích Tuyền, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy tìm mọi phương án để áp đảo hàng chắn VTV Bình Điền Long An thế nhưng lại không thành công. Khép lại ván này, cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã thắng sít sao 25/23. Ván thứ 2, Khánh Vy, Mỹ Tiên và Kim Thoa với ngoại binh Chen Peiyan tập trung thi đấu để đập bóng tấn công và khép lại ván này, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An có chiến thắng tiếp theo với kết quả 25/21. Ván thứ ba, Ninh Bình chơi khởi sắc trở lại để giành lại chiến thắng 25/19. Tuy nhiên, đó là những gì mà cầu thủ của HLV Thái Thanh Tùng làm được ở chung kết lần này bởi ván thứ 4, các tay đập VTV Bình Điền Long An chơi tự tin và đánh hiệu quả để chiến thắng 25/17. Khép lại trận đấu, đội VTV Bình Điền Long An thắng 3-1 qua đó giành cúp vô địch năm nay tại Việt Trì (Phú Thọ).

Lần gần nhất đội nữ VTV Bình Điền Long An giành ngôi vô địch ở giải đấu là năm 2021. Sau 3 năm, VTV Bình Điền Long An lấy lại vị thế để có ngôi vô địch. Với đội nữ Ninh Bình, họ đã liên tiếp lọt vào chung kết Cúp Hùng Vương các năm 2023, 2024 nhưng chưa thành công để giành ngôi vô địch.

Tại trận đấu sớm trước đó trong ngày, đội nam Thể Công Tân Cảng thắng Hà Tĩnh để giành vị trí hạng 3 ở giải.

HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An): “Đây là chiến thắng đầy cảm xúc của đội bóng. Tôi mới nhận nhiệm vụ làm việc ở đội nên cố gắng cùng các cầu thủ làm công tác chuyên môn tốt nhất. Ở trận chung kết này, tất cả đã thi đấu nỗ lực hết khả năng. Tôi cũng xin gởi lời cám ơn tới lãnh đạo của đội bóng và gia đình mình đã cổ vũ cho tôi để làm tốt công tác ở đơn vị lần này”.

MINH CHIẾN