Đỏ, trắng và giày: Tuyển Anh của Tuchel đang có … cả thế giới dưới chân

Đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel đang ở một vị thế độc nhất vô nhị. Với tấm vé tham dự FIFA World Cup 2026 đã được bảo đảm, hai trận đấu vòng loại cuối cùng gặp Serbia và Albania không còn mang gánh nặng rủi ro. Chính trong bối cảnh không áp lực này, HLV người Đức lại đào sâu vào những khía cạnh ít được chú ý hơn, đặt trọng tâm vào tinh thần, kỷ luật, và những "lợi ích nhỏ lẻ" để củng cố nền tảng cho tham vọng chinh phục vinh quang toàn cầu.

Sự thay đổi trong cách tiếp cận của Tam Sư được thể hiện rõ ràng nhất qua một chi tiết tưởng chừng như vô thưởng vô phạt: đôi giày.

Giày đỏ huỳnh quang và sức mạnh của niềm tin

Trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu tại Wembley, hình ảnh các tuyển thủ Anh, tiêu biểu là hậu vệ Ezri Konsa, diện những đôi giày phục hồi màu đỏ huỳnh quang chói lọi đã thu hút mọi sự chú ý. Những đôi giày này, trông như sự kết hợp giữa dép lê và dép Crocs ngoại cỡ, được nhà sản xuất tuyên bố có khả năng cải thiện sự tập trung của cầu thủ thông qua việc kích thích các điểm áp lực trên bàn chân.

HLV Thomas Tuchel thừa nhận ông chưa có thời gian tìm hiểu khoa học đằng sau công nghệ này. Tuy nhiên, thái độ của ông lại thể hiện triết lý quản lý hiện đại: "Tôi không biết khoa học đằng sau nó... Nhưng tất cả các cầu thủ đều mang chúng. Họ nói rằng họ có thể tập trung tốt hơn... và tôi hy vọng họ tin vào điều đó. Có lẽ điều quan trọng nhất là họ tin tưởng nó."

Đôi giày đỏ này chính là biểu tượng cho triết lý "lợi ích nhỏ lẻ" (marginal gains) mà Tuchel đang áp dụng. Nó bổ sung cho phương pháp rèn luyện tinh thần của chính ông: Thiền định. Tuchel, một người thực hành thiền lâu năm, cố gắng thiền một lần mỗi ngày để "rèn luyện kỷ luật, giúp tôi bình tĩnh, tập trung và nhận thức rõ ràng hơn." Ông cũng khuyến khích các cầu thủ tham gia các buổi tập thở tuyệt vời do chuyên gia vận động Suzanne Scott dẫn dắt. Đối với Tuchel, những công cụ này, dù vật lý hay tinh thần, đều là phương tiện để đạt đến mục tiêu tối thượng: tinh thần là tất cả, nó phải đứng trước lựa chọn và chiến thuật.

Thay đổi động lực: từ rủi ro đến bản sắc

Điểm chính trong trại huấn luyện tháng 11 là ý niệm về việc đội tuyển Anh phải nhìn vào nội tại để duy trì và thúc đẩy các tiêu chuẩn. Với việc rủi ro bị loại đã không còn, sự hồi hộp từ bên ngoài không còn đủ để thúc đẩy cầu thủ.

Tuchel đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề này sau trận giao hữu thắng Wales tháng trước, khi ông phàn nàn về bầu không khí tại Wembley: không đủ ồn ào, không đủ năng lượng. Ông biết rằng chính các cầu thủ phải tự khơi dậy khán giả, chứ không phải ngược lại. "Chúng ta có được sự hồi hộp đầy đủ vào ngày mai không? Có lẽ không," Tuchel thừa nhận về trận gặp Serbia. "Nó có giống như trận knockout đầu tiên ở vòng chung kết không? Không. Nhưng tại sao chúng ta không chạy? Chúng ta vẫn làm công việc của mình, vẫn chạy vào người, vẫn đuổi theo họ."

Trận gặp Serbia không phải là lúc để Tuchel thử nghiệm, mặc dù ông đề cập khả năng thử Phil Foden ở vị trí số 9 ảo. Thay vào đó, đây là giai đoạn để củng cố cách tiếp cận đã mang lại tiến bộ lớn, đặc biệt là chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục trước Serbia tại Belgrade khi áp lực còn rất lớn. Đây là lúc để hoàn thành "Phần III của sứ mệnh từ mùa thu" – tạo ra một phong cách chơi rõ ràng, một bản sắc nhất quán và sự gắn kết đồng đội.

Tuchel vẫn kiên định với một hệ thống chiến thuật rõ ràng: một số 6, số 8 và số 10 ở hàng tiền vệ với các cầu thủ chạy cánh chuyên biệt ở hai bên. Nguyên tắc là "Cấu trúc là vua" – sử dụng những cầu thủ phù hợp ở vị trí tốt nhất, không ai bị ép buộc chỉ vì tài năng cá nhân. Tuchel dường như đã xác định được tám vị trí nòng cốt gần như chắc chắn sẽ đá chính tại World Cup. Những cái tên đó bao gồm: Jordan Pickford, Reece James, John Stones, Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham và Harry Kane.

Anh vs Serbia – Bellingham Tái Xuất, Tam Sư Khẳng Định Kỷ Lục Lịch Sử

Mặc dù đã chính thức giành vé đến World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, đây vẫn là cơ hội cuối cùng để Tam Sư tinh chỉnh đội hình và đặc biệt là củng cố những kỷ lục ấn tượng đã được thiết lập dưới thời Tuchel.

Kể từ khi Tuchel tiếp quản từ Gareth Southgate, đội tuyển Anh đã thể hiện một phong độ gần như tuyệt đối. Họ đã thắng 9 trận đấu cạnh tranh liên tiếp và đang hướng tới chiến thắng thứ 10, thành tích mà họ chỉ đạt được một lần duy nhất trong lịch sử (từ 2014-2015). Đáng chú ý hơn, Anh đã giữ sạch lưới 8 trận đấu cạnh tranh liên tiếp, kỷ lục dài nhất trong lịch sử đội tuyển ở các trận đấu chính thức. Họ chỉ còn kém kỷ lục của Tây Ban Nha (10 trận) một chút.

Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026, Anh dẫn đầu Châu Âu về hầu hết các chỉ số thống kê tấn công và kiểm soát:

Tỷ lệ cầm bóng trung bình: 75.8% (Số 1 UEFA)

Số đường chuyền thành công: 4,061 (Số 1 UEFA)

Số bàn thắng: 18 bàn sau 6 trận, không thủng lưới bàn nào (Số 1 UEFA).

Trận đấu lượt đi tại Belgrade, nơi Anh giành chiến thắng hủy diệt 5-0, là minh chứng rõ nhất cho sự áp đảo về chất lượng và chiến thuật của họ.

Tâm điểm vẫn là đội trưởng Harry Kane, người đang có 6 bàn thắng trong chiến dịch vòng loại. Kane đã ghi nhiều bàn thắng (30 bàn sau 38 trận) hơn bất kỳ cầu thủ Anh nào khác tại Wembley và đang hướng tới kỷ lục ghi bàn trong 5 trận liên tiếp trên sân nhà. Thành tích này sẽ giúp anh sánh ngang với những huyền thoại như Bobby Charlton và Peter Crouch, và chỉ kém kỷ lục của Wayne Rooney.

Serbia: Thách Thức và Sự Vắng Mặt Lớn Serbia, dưới sự dẫn dắt của Dragan Stojkovic, sẽ tìm cách gây khó khăn hơn so với trận thua 0-5 trước đó. Họ có một hồ sơ vòng loại World Cup khá tốt (chỉ thua 3 trong 27 trận gần nhất). Tuy nhiên, Serbia sẽ phải đối mặt với Anh mà không có chân sút kỳ cựu Aleksandar Mitrovic trong đội hình, một sự vắng mặt lớn trên hàng công. Mối đe dọa chính sẽ đến từ Dušan Vlahović, tiền đạo của Juventus, người đang có phong độ rất tốt. Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Serbia: họ chưa bao giờ thắng trên đất Anh (Hòa 3, Thua 5) và đã thua Anh trong cả sáu lần đối đầu gần nhất.

