Di sản của Lucilla Perrotta sống lại qua con gái Micol

Lucilla Perrotta luôn sát cánh hết mình cổ vũ cho cô con gái Micol Lafuenti. Ảnh: FIVB

Perrotta là một vận động viên kỳ cựu với 5 lần tham dự giải vô địch thế giới và 2 kỳ Thế vận hội (Syndey 2000 và Athens 2004) trong sự nghiệp bóng chuyền bãi biển kéo dài 14 năm đầy thăng trầm. Người phụ nữ 50 tuổi này cũng đồng thời 6 lần tham dự giải vô địch vô địch châu Âu, trong đó giành danh hiệu năm 2002. Giờ đây, giọng của Perrotta vang lên từ khán đài để cỗ vũ cho con gái đầu lòng Micol, là một trong những vận động viên xuất sắc nhất tại Giải vô địch U18 Thế giới năm nay, thi đấu cùng người bạn đồng hành mới Sofia Bruzzone.

Tất nhiên Perrotta, bản thân là một huấn luyện viên bóng chuyền bãi biển hiện đang làm việc tại Rome, cảm thấy tự hào khi chứng kiến ​​con gái nối gót ở môn thể thao yêu thích của mình, thi đấu tại Giải vô địch thế giới trẻ đầu tiên khi mới 15 tuổi. “Thật khó để cổ vũ từ bên ngoài sân đấu… Tôi thích ở trong sân hơn, nhưng tôi thực sự hạnh phúc cho con gái mình. Tôi hiểu cảm giác được thi đấu ở một giải đấu đẳng cấp cao như vậy. Đó là một cảm xúc mà con bé sẽ mang theo suốt cuộc đời”, Perrotta rạng rỡ chia sẻ.

Micol Lafuenti thi đấu tại Giải vô địch bóng chuyền bãi biển U18 thế giới. Ảnh: FIVB

Micol đã không thể bước lên bục vinh quang tại Doha sau khi bị loại ở tứ kết bởi 2 vận động viên giành huy chương đồng sau đó là Lente Thant và Simone Vervloet của Bỉ. Tuy nhiên, dù sao thì cô bé đã có sẵn một tấm gương của sự kiên nhẫn, khi huy chương đầu tiên của người mẹ Perrotta đến vào năm 19 tuổi - huy chương đồng tại Giải vô địch châu Âu năm 1994. “Tôi giành huy chương đầu tiên năm 19 tuổi, nhưng con bé đã bắt đầu chơi ở đẳng cấp cao từ khi còn rất nhỏ. Nó mới chỉ 15 tuổi và tôi hy vọng nó có thể đạt được nhiều thành tích hơn tôi”, Perrotta, người đã giải nghệ vào năm 2008, một năm trước khi Micol chào đời, chia sẻ. “Chúng tôi đã nói rất nhiều về những gì đã diễn ra trong các trận đấu của con bé như kỹ thuật, khía cạnh tinh thần... Tôi thực sự rất vui khi được trải nghiệm điều này cùng con và hướng dẫn con bé vượt qua nó”.

Trong khi đối với Micol, Perrotta không chỉ là mẹ mà còn là một huấn luyện viên, là người cố vấn, hình mẫu, cổ động viên và nhà phê bình. “Mẹ luôn ở bên cạnh tôi ngay từ những ngày đầu và chắc chắn là người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tôi. Mẹ là huấn luyện viên của tôi khi tôi mới 13 tuổi và luôn có mặt trong các trận đấu của tôi. Tôi không được xem mẹ thi đấu nhưng biết bà đã có một sự nghiệp rất tốt, và tôi chỉ có thể hy vọng mình sẽ đạt đến đẳng cấp đó”.

HUY KHÔI