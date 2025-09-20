David Moyes: Everton phải thu hẹp khoảng cách với kình địch Liverpool

HLV David Moyes của Everton cho biết Liverpool đã có quyền chi tiêu một khoản tiền kỷ lục trong kỳ chuyển nhượng khi ông đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách với đối thủ không đội chung trời ở vùng Merseyside.

Mo Salah vẫn là mối đe dọa lớn khung thành Everton

The Toffees sẽ đến Anfield trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy, nơi họ chưa từng thắng trước khán giả kể từ năm 1999. Thành tích cá nhân của Moyes trên sân khách trước Liverpool cũng tệ không kém khi ông đã không thắng được The Reds trong 22 trận đấu tại các CLB khác nhau.

Nhiệm vụ của Everton càng trở nên khó khăn hơn khi Liverpool chi gần 450 triệu bảng (612 triệu đô la) cho các cầu thủ mới trong mùa hè, bao gồm cả kỷ lục chuyển nhượng của nước Anh là 125 triệu bảng cho Alexander Isak.

"Tôi vẫn nghĩ rằng họ đã chi nhiều hơn cho một cầu thủ so với số tiền chúng tôi chi cho cả một đội hình," Moyes phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu hôm thứ Sáu. "Bạn phải xứng đáng với điều đó. Bạn phải chiến thắng và góp mặt ở các giải đấu lớn để kiếm tiền, và tôi thấy rằng 3 năm ở West Ham tại châu Âu đã cho phép chúng tôi chi tiền, vì vậy, theo quan điểm đó, tôi nghĩ Liverpool xứng đáng được hưởng điều đó".

Everton đã trải qua những mùa giải gần đây trong cuộc chiến trụ hạng, nhưng giờ đây họ đã có một sự lạc quan mới sau khi chuyển đến sân vận động mới có sức chứa 53.000 chỗ ngồi. Đoàn quân của Moyes đang bất bại 4 trận liên tiếp, nhưng ông nhận thức được thách thức phải thu hẹp "khoảng cách" giữa các đội trong những năm tới.

"Điều quan trọng là phải thực tế về vị trí của các trận đấu và vị trí của các CLB. Tôi cần cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai CLB. Hiện tại, Liverpool là nhà vô địch, có lẽ là ứng cử viên hàng đầu hoặc ứng viên thứ hai cho chức vô địch Champions League, còn chúng tôi thì không. Chúng tôi là Everton, đội vừa trải qua ba hoặc bốn mùa giải khó khăn và đang cố gắng xây dựng lại. Việc thu hẹp khoảng cách đó khá khó khăn".

HOÀNG HÀ