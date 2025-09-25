Cúp Liên đoàn: Eze ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal

Eberechi Eze đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal trong chiến thắng 2-0 trước Port Vale tại vòng 3 Cúp Liên đoàn hôm thứ Tư. Trong khi Man.City, Newcastle và Tottenham cũng đã đánh bại các đối thủ hạng 3 để giành quyền vào vòng 16 đội.

Eberechi Eze ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal trong chiến thắng 2-0 trước Port Vale.

Lần thứ 5 ra sân cho đội bóng thời thơ ấu sau khi chuyển đến từ Crystal Palace với mức phí chuyển nhượng 60 triệu bảng vào mùa hè, Eze đã ghi bàn thắng lạnh lùng ở phút thứ 8 sau khi chạy chỗ đón đường chuyền tinh tế của Myles Lewis-Skelly. “Cậu ấy chơi rất trung tâm trước một đội bóng chơi 5-4-1, cực kỳ chặt chẽ bên trong, không dễ để tìm khoảng trống nhưng cậu ấy rất giỏi trong việc ghi bàn, và với 3 hoặc 4 tình huống khác, cậu ấy hoàn toàn xuyên phá và dẫn dắt đối phương”, Arteta nói về tân binh 27 tuổi. “Cậu ấy vẫn cần được chơi nhiều hơn một chút với những cầu thủ đó để hiểu được thời điểm, đặc biệt là những việc cần làm, và sau đó những pha xử lý như vậy sẽ ổn định hơn và tốt hơn cho chúng tôi. Nhìn chung là rất tốt, tôi nghĩ vẫn còn nhiều điều để cống hiến”.

Eze đá chính ở cánh trái trên hàng công của Arsenal trong trận đấu này, nhưng đã được Arteta bố trí ở nhiều vị trí khác nhau trong 5 lần ra sân cho đến nay. “Cuối cùng, điều chúng tôi muốn làm với cậu ấy là đưa cậu ấy vào những vị trí, những khoảng trống mà cậu ấy có thể tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu”, Arteta nói. “Một số sẽ đến từ các khu vực rộng, một số sẽ đến từ cánh phải hoặc cánh trái, tùy thuộc vào đối thủ”.

HLV Mikel Arteta đã tung ra sân một đội hình luân phiên mạnh mẽ cho một giải đấu có lẽ được coi là ít được ưu tiên nhất của họ mùa này, ngay cả khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang chịu áp lực để giành danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 2020. Nhưng Leandro Trossard đã ghi thêm bàn thắng thứ 2 cho Pháo thủ ở phút 86.

Phil Foden ghi bàn và kiến tạo cho Savinho giúp Man.City thắng 2-0 trước Huddersfield.

Pep Guardiola cũng đã làm điều tương tự với Man.City, thực hiện đến 9 sự thay đổi, nhưng đã cho ngôi sao Phil Foden vẫn đá chính và chứng kiến ​​tiền vệ người Anh ghi bàn thắng đầu tiên từ ngoài vòng cấm địa, trước khi kiến ​​tạo bàn thứ hai cho Savinho trong chiến thắng 2-0 trước Huddersfield.

Cú đá xe đạp chổng ngược của Joao Palhinha là điểm nhấn trong chiến thắng 3-0 của Tottenham trước Doncaster. Trong khi Joelinton và William Osula đều ghi hai bàn cho nhà đương kim vô địch Newcastle trong chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước Bradford.

Lễ bốc thăm vòng 16 đội đã được thực hiện sau đó, chứng kiến 4 trận đấu toàn Ngoại hạng Anh. Newcastle sẽ tiếp tục bảo vệ danh hiệu trên sân nhà trước Tottenham. Trong khi Arsenal chơi trên sân nhà tiếp Brighton; Liverpool chào đón Crystal Palace và Chelsea sẽ làm khách tại Wolves.

Wrexham, đội bóng hạng nhì nổi tiếng toàn cầu vì được đồng sở hữu bởi nam diễn viên Ryan Reynolds, sẽ tiếp đón Cardiff City. Trong khi một đội bóng khác đến từ xứ Wales, Swansea đã được bốc thăm để đối đầu với Man.City.

Bốc thăm vòng 16 đội Cúp Liên đoàn Anh

Arsenal - Brighton

Grimsby Town - Brentford

Swansea - Man.City

Newcastle - Tottenham

Wrexham - Cardiff

Liverpool - Crystal Palace

Wolverhampton - Chelsea

Wycombe - Fulham

PHI SƠN