Công bố thời gian thi đấu bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển tại LA28

Ban Tổ chức Olympic Los Angeles 2028 đã công bố thời gian thi đấu chi tiết cho môn bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển tại sự kiện, về các buổi thi đấu hàng ngày cho cả 2 môn tại Trung tâm Honda và Bãi biển Alamitos.

Bóng chuyền là một trong những nội dung hấp dẫn tại các kỳ Olympic. Ảnh: FIVB

Bóng chuyền diễn ra tại Trung tâm Honda từ ngày 15 đến ngày 30-7, bao gồm các vòng loại đến các trận tranh huy chương. Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23-7 với các trận đấu hàng ngày (theo giờ địa phương) lúc 09:00, 13:00, 17:00 và 21:00. Vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25-7, theo cùng lịch trình 4 buổi thi đấu.

Vòng bán kết nam sẽ diễn ra vào ngày 26-7, với các trận đấu lúc 11:00 và 16:00. Vòng bán kết nữ sẽ diễn ra vào ngày 27-7 trong cùng khung giờ. Trận tranh huy chương đồng nam sẽ diễn ra vào ngày 28-7, lúc 20:30, trong khi trận tranh huy chương vàng nam diễn ra vào ngày 29-7 lúc 10:00. Cùng ngày hôm đó, trận tranh huy chương đồng nữ sẽ diễn ra lúc 14:45. Giải sẽ kết thúc với trận tranh huy chương vàng nữ vào ngày 30-7, lúc 10:00.

Trong khi đó, môn bóng chuyền bãi biển sẽ được tổ chức tại Sân vận động Bãi biển Alamitos từ ngày 15 đến ngày 29-7. Vòng Sơ loại diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22-7, với 3 buổi thi đấu mỗi ngày vào lúc 09:00 đến 12:00, 14:00 đến 18:00 và 20:00 đến 23:00, ngoại trừ ngày 22-7, các trận đấu được lên lịch từ 09:00 đến 11:00 và 19:00 đến 23:00.

Vòng 16 đội sẽ tiếp tục vào ngày 23 và 24-7, với các trận đấu từ 09:00 đến 11:00, 13:00 đến 15:00, 17:00 đến 19:00 và 21:00 đến 23:00. Vòng Tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26-7, lúc 13:00 đến 15:00 và 20:00 đến 22:00, trong khi vòng Bán kết được lên lịch vào ngày 27-7 trong cùng khung giờ. Các trận tranh huy chương nữ sẽ diễn ra vào ngày 28-7, từ 15:30 đến 18:30, tiếp theo là các trận tranh huy chương nam vào ngày 29-7, từ 19:00 đến 22:00.

Thông báo này chốt lại thời gian thi đấu của cả 2 nội dung thi đấu trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Los Angeles 2028 vẫn đang được tiếp tục. Tuy nhiên, giống như các kỳ Thế vận hội trước đây, lịch thi đấu tạm thời này vẫn có thể thay đổi cho đến thời điểm diễn ra vào năm 2028.

HUY KHÔI