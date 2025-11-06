Công bố lịch thi đấu Giải vô địch bóng chuyền nam và nữ châu Âu

Giải vô địch bóng chuyền châu Âu (CEV EuroVolley) 2026 khởi tranh vào tháng 8. Ảnh: CEV

Sự phấn khích đang dâng cao khi lịch thi đấu vòng bảng chính thức của CEV EuroVolley 2026 cuối cùng đã được công bố. Người hâm mộ giờ đây có thể đánh dấu lịch của mình cho sự kiện hứa hẹn sẽ là một trong những giải đấu bóng chuyền hấp dẫn nhất châu Âu.

Giải đấu nữ sẽ khai mạc vào ngày 21-8, với các trận đấu diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Brno (CH Séc), Baku (Azerbaijan) và Goteborg (Thụy Điển). Các trận đấu hấp dẫn bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ gặp Ba Lan ở Bảng A - trận tái đấu giữa 2 cường quốc bóng chuyền - và trận đấu được mong đợi giữa Serbia và Séc ở Bảng B. Trong khi đó, Bảng C sẽ tái hiện cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Bỉ; còn Bảng D chứng kiến nhà vô địch thế giới ​​Italy chạm trán Thụy Điển và Pháp trong 2 trận đấu bom tấn liên tiếp.

Ở nội dung nam, Bảng A chứng kiến nhà vô địch thế giới Italy mở màn bằng một trận đấu ngoài trời ngoạn mục tại Piazza del Plebiscito ở Naples, đối đầu Thụy Điển. Người hâm mộ cũng có thể mong đợi các trận đấu quan trọng như Italy gặp CH Séc và Italy gặp Slovenia vào cuối tháng 9. Ở phía bắc, sân vận động Nokia Arena tại Tampere ở Phần Lan sẽ tổ chức các trận đấu đỉnh cao bao gồm Serbia gặp Hà Lan, Serbia gặp Bỉ, và trận đấu được người hâm mộ yêu thích nhất giữa Phần Lan và Estonia.

Sau các vòng bảng, các đội sẽ tranh tài ở vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết. Các nhà vô địch - những vị Vua và Nữ hoàng mới của Bóng chuyền châu Âu - sẽ được trao vương miện tại Istanbul (nữ) và Milan (nam) vào ngày 6 và 26-9.

HUY KHÔI