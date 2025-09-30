Chuyên gia Thái Lan Kittipong sẽ dẫn dắt đội nữ Hà Nội tranh suất thăng hạng

Đội nữ Hà Nội được đánh giá có lực lượng cầu thủ trẻ chuyên môn triển vọng. Ảnh: HCMVOLLEYBALL

Chuyên gia nhiều kinh nghiệm người Thái Lan Kittipong Pornchartyingcheep bất ngờ trở lại Việt Nam làm việc. Theo tìm hiểu, ông Kittipong Pornchartyingcheep ký hợp đồng làm HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Hà Nội tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 sẽ tranh tài vào tháng 10. Thông tin được Ban huấn luyện đội bóng nữ Hà Nội cho SGGP biết ngày 30-9, chuyên gia này bắt đầu làm việc cùng đội bóng từ tuần này. Cựu HLV trưởng Nguyễn Hữu Bình tiếp tục tham gia ban huấn luyện đội nữ Hà Nội.

Chuyên gia Kittipong làm huấn luyện viên trưởng đội nữ Hà Nội. Ảnh: THAILANDVOLLEYBALL

Trước đây, chuyên gia người Thái Lan từng làm huấn luyện tại đội VTV Bình Điền Long An. Khi ông làm huấn luyện, cầu thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa từng là 1 trong những VĐV chủ chốt trong đội hình.

Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, bà Bạch Liên Hương cho biết yêu cầu trên hết là đội bóng chuyền nữ Hà Nội đảm bảo được thành tích và phát triển bền vững trong giai đoạn dài hơi. Với nguồn lực mới có sự đồng hành từ ngày 30-9 của đơn vị Tasco auto, đội nữ Hà Nội nhận nhiệm vụ vào chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 để có suất tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

“Chúng tôi sẽ tập trung chuyên môn sẵn sàng cho vòng chung kết. Đội nhận mục tiêu đạt thứ hạng cao nhất để thăng hạng. Đội bóng có thêm nguồn lực tài trợ do vậy có được tinh thần tốt nhất lúc này. Trong năm 2026, đội bóng sẽ tiến tới thuê nội binh chất lượng và có tăng cường tập huấn, cọ xát cũng như dự kiến thuê cầu thủ ngoại”, trưởng bộ môn bóng chuyền (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội) – ông Bùi Đình Lợi bày tỏ.

Đội nữ Hà Nội nhận nhiệm vụ từ Sở VH-TT Hà Nội để đảm bảo mục tiêu thăng hạng dự giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội nữ Hà Nội xuống hạng sau kết thúc giải vô địch quốc gia năm 2024. Các cầu thủ đã tham dự vòng bảng giải hạng A toàn quốc 2025 và giành quyền vào vòng chung kết. Các đội sẽ tham dự vòng chung kết (nội dung nữ) giải hạng A toàn quốc 2025 gồm Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, trẻ Binh chủng Thông tin, trẻ VTV Bình Điền Long An. Vòng chung kết diễn ra tại Hà Tĩnh từ ngày 23-10 đến 2-11. Đội vô địch sẽ được suất thăng hạng.

Dự kiến kế hoạch chuyên môn đối với đội đặt mục tiêu giành huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 và phấn đấu đứng trong top 4 đội quốc gia năm 2027. Đầu năm 2025, đội nữ Hà Nội có 4 cầu thủ được tập trung các đội tuyển bóng chuyền quốc gia gồm Vi Thị Yến Nhi, Phạm Thùy Linh, Lê Thyù Linh, Bùi Thị Ánh Thảo.

MINH CHIẾN