Chủ nhà Italy đặt mục tiêu giành 19 huy chương tại Thế vận hội mùa đông Milano Cortina

Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông tại Milano Cortina, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Italy, Luciano Buonfiglio đã tuyên bố mục tiêu đầy tham vọng tại một sự kiện ở Milan.

Theo đó, Italy phải vượt qua con số 17 huy chương đã giành được ở sự kiện tại Bắc Kinh 2022. Buonfiglio tuyên bố, theo AFP: “Sau 17 huy chương đã giành được tại Bắc Kinh năm 2022, lần này chúng ta phải giành được 19 huy chương, ít nhất là 19 huy chương!”. Con số này không phải là ngẫu nhiên: nó gần như sẽ sánh ngang với kỷ lục lịch sử của Italy tại một Thế vận hội mùa đông - là 20 huy chương tại Lillehammer 1994 tại (Na Uy), khi quốc gia này giành được 7 huy chương vàng và đứng thứ 4 chung cuộc.

Thách thức này đầy tham vọng, nhưng không phải là không thể. Italy với tư cách chủ nhà sẽ tập hợp đầy đủ dàn sao đại diện cho cả kinh nghiệm lẫn sự đổi mới trong các môn thể thao mùa đông. Danh sách này bao gồm những cái tên như Sofia Goggia, vận động viên trượt tuyết đổ đèo đã giành huy chương vàng tại Pyeongchang 2018; Dominik Paris, một trong những vận động viên trượt tuyết nhanh nhất trên đường đua, với 6 lần vô địch World Cup tại Bormio; và Arianna Fontana, vận động viên trượt băng tốc độ nắm giữ danh hiệu Vận động viên Olympic mùa đông được vinh danh nhiều nhất của Italy, với tổng cộng 12 huy chương trong suốt sự nghiệp.

Cùng với họ là vận động viên 2 môn phối hợp Lisa Vittozzi, nhà vô địch thế giới gần đây đang trở lại với phong độ đỉnh cao sau một năm khó khăn vì chấn thương. Ở tuổi 30, cô chắc chắn là một trong những nhân vật nổi bật đáng chú ý, khi đã giành huy chương vàng nội dung cá nhân tại Giải vô địch thế giới gần nhất ở CH Séc. Italy cũng đặt kỳ vọng vào những tài năng trẻ, chẳng hạn như vận động viên trượt tuyết tự do xuất sắc Flora Tabanelli, mới 17 tuổi, người đã trở thành nhà vô địch thế giới vào tháng 3 năm ngoái và có thể sẽ gây bất ngờ trong lần ra mắt Olympic…

Thế vận hội mùa đông Milano Cortina đếm ngược 100 ngày cho đến ngày khai mạc 6-2-2026.

Thế vận hội mùa đông 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6-2, đúng 2 thập kỷ sau khi Turin 2006 đưa Thế vận hội trở lại Italy, và 70 năm sau Thế vận hội Cortina d'Ampezzo huyền thoại năm 1956. Khoảng 2.900 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới dự kiến ​​sẽ tranh tài ở 16 nội dung và 116 sự kiện trải dài trên khắp các vùng núi cao và đô thị mang tính biểu tượng nhất của Italy.

Đây cũng sẽ là kỳ Thế vận hội mùa đông cân bằng giới tính nhất trong lịch sử. Phụ nữ sẽ chiếm 47% tổng số người tham gia, tăng từ 45,4% tại Bắc Kinh 2022, và sẽ tranh tài ở con số kỷ lục 50 nội dung dành cho nữ, nhiều hơn 4 nội dung so với kỳ sự kiện trước. Sự phát triển này khẳng định xu hướng bình đẳng hơn trong các môn thể thao mùa đông, điều mà Milano Cortina mong muốn củng cố…

