Chelsea giành chiến thắng quan trọng trước Tottenham yếu ớt

Joao Pedro ghi bàn duy nhất ở phút 34 giúp Chelsea thắng 1-0 tại Tottenham.

Thành tích tệ hại của Spurs trong trận derby London này được kéo dài sau màn trình diễn nhạt nhòa dưới thời tân HLV Thomas Frank, với chỉ một cú sút trúng đích trong suốt trận đấu. Những tiếng la ó vang lên suốt cả trận khi Spurs phải chịu thêm một thất bại trên sân nhà - trận thua thứ 3 của họ dưới thời Frank trong 7 trận - khi người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng sau một màn trình diễn thiếu ý đồ tấn công khác.

Ngược lại, Pedro đã trừng phạt hàng phòng ngự chủ nhà để phá vỡ thế bế tắc 11 phút trước khi hiệp một kết thúc, tiền đạo người Brazil thậm chí đã có thể lập hat-trick nếu không có những pha cứu thua xuất sắc của Guglielmo Vicario. Đội bóng trẻ của HLV Enzo Maresca đã có thể quật khởi sau trận thua đáng thất vọng trên sân nhà trước Sunderland cuối tuần trước. Chiến thắng này nâng chuỗi trận thắng của Chelsea tại Tottenham lên con số 5 liên tiếp, và 10 chiến thắng trong 12 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường.

Pedro đã ghi bàn thắng đầu tiên sau 10 trận, và Maresca ủng hộ tiền đạo này tìm lại cảm giác ghi bàn khi anh vẫn đang phải vật lộn với các vấn đề về thể lực. “Joao chưa bao giờ là vấn đề của đội”, Maresca nói. “Vấn đề với Joao là cậu ấy không tập luyện mỗi ngày, vì cậu ấy có vấn đề. Cậu ấy có một số vấn đề mà chúng tôi đang cố gắng kiểm soát. Vì vậy, việc bạn không thể đạt 100% thể lực và sẵn sàng cho mọi trận đấu là điều bình thường. Nhưng tôi không lo lắng về Joao, bởi vì Joao là một cầu thủ giỏi, cậu ấy sẽ ghi bàn. Ngay cả khi cậu ấy không ghi bàn, cậu ấy vẫn có một số trận đấu tốt. Ví dụ, trước Liverpool (chiến thắng 2-1 tháng trước), tôi nghĩ cậu ấy cũng rất giỏi”.

HLV Enzo Maresca hài lòng khi chứng kiến Pedro ghi bàn thắng đầu tiên sau 10 trận.

“Giờ chúng tôi có Liam Delap trở lại, điều đó cũng có thể giúp ích cho chúng tôi ở vị trí tiền đạo", Maresca nói thêm. "Vì vậy, chúng tôi đã có một lựa chọn khác cho hàng tấn công, đó là điều tốt cho chúng tôi, bởi vì kể từ khi bắt đầu, chúng tôi đã không có Cole Palmer, chúng tôi đã không có Liam 2 tháng. Vì vậy, chúng tôi rất cần thêm những cầu thủ tấn công”.

HLV Maresca ca ngợi Caicedo là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới, sau khi anh đóng góp công lớn giúp Chelsea giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham hôm thứ Bảy. Caicedo 2 lần giành được bóng ở phần sân đối phương và sau đó chuyền bóng khéo léo cho Joao Pedro ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu tại Bắc London.

Tuyển thủ Ecuador - người chuyển đến Stamford Bridge từ Brighton với mức phí kỷ lục của Anh vào thời điểm đó là 115 triệu bảng vào năm 2023 - đã có màn trình diễn nổi bật trong một mùa giải không ổn định của Chelsea cho đến nay, và Maresca nói: “Moi, tôi nghĩ cậu ấy đang cho thấy mình giỏi như thế nào. Cậu ấy là cầu thủ hàng đầu, tôi đã nói nhiều lần rồi, điều tuyệt vời nhất của Moi chắc chắn là chúng tôi đánh giá cậu ấy trên sân, nhưng cậu ấy rất khiêm tốn, rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đối với tôi, cậu ấy và Rodri, ở thời điểm này, họ là 2 tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới”.

PHI SƠN