Chelsea dù mất hết tiền đạo cũng không có chỗ cho Lukaku?

Lukaku chưa được Chelsea cấp số áo mùa này, khi đôi bên đã nói rõ mong muốn tìm giải pháp cho một sự chia tay. Tiền đạo người Bỉ gia nhập Chelsea với mức phí kỷ lục của CLB gần 100 triệu bảng vào tháng 8-2021, nhưng mùa giải trước đã phải thi đấu cho Inter Milan dưới dạng cho mượn. Trong mùa hè này, cầu thủ liên tục gây sức ép ra đi, trong khi Chelsea không muốn xem xét một động thái cho mượn khác. The Blues muốn bán Lukaku nhưng vẫn chưa nhận được lời đề nghị thỏa đáng từ Juventus - nơi được cho là điểm đến ưa thích của tiền đạo người Bỉ sau khi anh này từ chối sự quan tâm từ Saudi Pro League.

Nhưng theo giới quan sát thì đây được cho là thời điểm Lukaku có cơ hội tái hòa nhập với đội hình Chelsea. Hôm thứ Năm, cầu thủ chạy cánh Mykhailo Mudryk đã gia nhập danh sách chấn thương vốn bao gồm tiền đạo Christopher Nkunku và tiền vệ tấn công Carney Chukwuemeka. Armando Broja, một tiền đạo khác, vẫn chưa sẵn sàng thi đấu khi anh đang bình phục sau chấn thương đầu gối từ tháng 12 năm ngoái. Diễn biến đó khiến HLV Pochettino chỉ còn một tiền đạo mũi nhọn duy nhất trong trận tiếp đón Luton vào thứ Sáu là tân binh Nicolas Jackson.

Nhưng có vẻ quan điểm của Pochettino là “không”, một sự nhất quán được thể hiện rõ qua việc ông chưa nói chuyện với tiền đạo này kể từ khi trở thành HLV Chelsea hôm 1-7. Nhà cầm quân người Argentina mới đây thậm chí đã không nhắc đến tên Lukaku khi trả lời nhiều câu hỏi về anh vào thứ Năm: “Tình huống của cầu thủ mà bạn đang hỏi là một tình huống đã thực sự rõ ràng trước khi tôi đến đây. Có một mong muốn giữa CLB và cầu thủ là cố gắng tìm ra giải pháp tìm một CLB mới. Hiện tại chúng tôi đang thư giãn và không có gì xảy ra cho đến khi CLB hay cầu thủ đến nói chuyện với tôi. Nếu có gì thay đổi chúng tôi sẽ thông báo”.

The Blues đã chi hơn 320 triệu bảng vào mùa hè này cho 10 tân binh, gần nhất là tiền đạo 18 tuổi người Brazil, Deivid Washington từ Santos với mức phí được cho là vào khoảng 17 triệu bảng. Trong khi thủ môn của New England Revolution, Djordje Petrovic có thể là cái tên tiếp theo gia nhập đội. Nhưng The Blues bước vào trận đấu thứ Sáu này với 9 cầu thủ đang chấn thương, một diễn biến đã gợi lên câu hỏi liệu phương pháp huấn luyện của Pochettino đang có vấn đề gì hay không.

Wesley Fofana, Christopher Nkunku đều dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trước mùa giải, Trevoh Chalobah cũng vậy với chấn thương khác. Reece James gặp vấn đề về gân khoeo trong quá trình tập luyện gần đây, tiếp sau là Mudryk và Chukwuemeka. Ngoài ra Broja, Benoit Badiashile và Marcus Bettinelli dính chấn thương ở mùa giải trước và vẫn chưa trở lại... Nhưng HLV Pochettino tin rằng không có lý do cụ thể nào giải thích việc Chelsea gặp phải nhiều vấn đề về thể lực như vậy.

“Nhiều người trong số họ không may mắn”, Pochettino nhấn mạnh. “Nkunku và Carney hay Fofana. Làm sao bạn có thể kiểm soát được? Vấn đề không phải là tập luyện hay tập luyện quá sức, hay về phương pháp... Điều đó đôi khi xảy ra. Ở một số người khác, nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng. Rất khó để nói chung vì hoàn cảnh khác nhau. Ngoài ra còn có quá khứ. Có nhiều yếu tố. Rất khó để giải thích tại sao. Nói chung, bạn có thể nói về sự xui xẻo hoặc đặt dấu hỏi về buổi tập không tốt, nhưng nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng”.