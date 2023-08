Chelsea có thể đón thêm ít nhất 2 tân binh nữa

Theo Football.London, Chelsea đang mong đợi ít nhất 2 gương mặt mới trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào đầu tháng 9, bất chấp The Blues hiện có mức chi tiêu ròng tồi tệ nhất thế giới là âm 451 triệu bảng.

HLV Mauricio Pochettino trong những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ chứng kiến Chelsea đã chi hơn 300 triệu bảng, với khoảng một nửa trong số đó chi vào tuần trước cho thương vụ kỷ lục Moises Caicedo (115 triệu bảng) và Romeo Lavia (58 triệu bảng). Tuy nhiên, The Blues vẫn chưa muốn dừng lại, họ đang tìm cách mang về một thủ môn để cạnh tranh với bản hợp đồng mới Robert Sanchez sau sự ra đi của Kepa Arrizabalaga theo dạng cho mượn đến Real Madrid vào tuần trước. Thủ môn của New England Revolution, Djordje Petrovic là người mà The Blues đang xem xét và đưa ra lời đề nghị vào tuần trước trị giá khoảng 12 triệu bảng.

Trong khi đó, Chelsea vẫn đang theo đuổi một cầu thủ tấn công khác sau khi bỏ lỡ chiêu mộ Michael Olise vào tuần trước. Ưu tiên của họ là ký hợp đồng với một cầu thủ chạy cánh phải, người cũng có thể chơi ở vị trí số 10 và họ đang có 2 mục tiêu là Bradley Barcola (Lyon) và Brennan Johnson (Nottingham Forest). Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng CLB ký hợp đồng với một tiền đạo mũi nhọn trong bối cảnh tân binh Christoph Nkunku nghỉ dài hạn, dù HLV Pochettino vừa bày tỏ hài lòng khi chào đón Armando Broja trở lại sau chấn thương.

Pochettino nói: “Tôi nghĩ đó là một sự thất vọng lớn với hoàn cảnh của Christoph Nkunku, bởi vì cậu ấy lẽ ra phải là một cầu thủ thực sự quan trọng đối với chúng tôi, và giúp Nico Jackson ghi bàn. Nhưng đây là bóng đá và chúng tôi cần phải chấp nhận tình huống đó. Tất nhiên là chúng tôi vẫn đang xem xét tất cả các lựa chọn mà chúng tôi có thể quản lý trên thị trường. Nhưng chúng tôi cần kiên nhẫn và điều chỉnh đội hình của mình, hy vọng đạt được kết quả tích cực trong khi chờ Armando Broja hoàn toàn bình phục. Chúng ta không thể quên cậu ấy. Chúng tôi biết có thể tin tưởng vào anh chàng này”.

Tuy nhiên, thực tế là Chelsea nếu muốn tăng cường sức mạnh sẽ phải nhanh chóng giải phóng thêm những cầu thủ đang trong diện không còn hữu dụng. Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES mới đây công bố mức chi tiêu ròng kể từ đầu tháng Giêng của Chelsea có mức âm cao nhất thế giới, lên đến 451 triệu bảng bất chấp đã bán được hơn 10 cầu thủ để thu về hơn 200 triệu bảng. Những người như Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi, Conor Gallagher, Trevoh Chalobah và Marc Cucurella đều đang được liên kết ra đi trong những ngày tới để gây quỹ trước khi họ chi tiêu thêm.

HLV Pochettino vẫn chưa thắng sau 2 trận đầu tiên với Chelsea, hòa 1-1 với Liverpool và cuối tuần trước là thua sốc 1-3 tại West Ham. Ở vòng đấu tiếp theo, The Blues hy vọng sẽ có chiến thắng đầu tiên khi chào đón tân binh Luton ở trận đấu sớm nhất vào thứ Sáu.