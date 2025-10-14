Bóng chuyền thế giới chung tay vì khí hậu toàn cầu

FIVB và các vận động viên cùng ký kết Khung hành động thể thao vì khí hậu của Liên Hợp Quốc. Ảnh: FIVB

FIVB đã có một bước tiến lớn trong hành trình phát triển bền vững của mình, thể hiện sự cam kết trong việc giảm thiểu tác động môi trường và thúc đẩy hành động vì khí hậu thông qua thể thao. Sự kiện này cũng quy tụ Chủ tịch IOC, Coventry và Chủ tịch FIVB, Fabio Azevedo cùng các vận động viên bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển.

Bằng việc tham gia Khung hành động thể thao vì khí hậu của Liên Hợp Quốc, do IOC và Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đồng khởi động, FIVB đã cam kết đặt ra các mục tiêu giảm phát thải carbon phù hợp với Thỏa thuận Paris, xây dựng các kế hoạch để đạt được mức phát thải ròng bằng 0, đồng thời đo lường và báo cáo tiến độ một cách minh bạch. Thông qua cam kết này, FIVB đưa bóng chuyền trở thành một trong những môn thể thao hàng đầu thế giới chủ động hành động để giải quyết khủng hoảng khí hậu.

Chủ tịch FIVB Fabio Azevedo đã ký Khung hành động thay mặt FIVB, nhấn mạnh rằng cột mốc này thể hiện một sự chuyển đổi rõ rệt từ nguyên tắc sang hành động. “Việc tham gia Khung hành động thể thao vì khí hậu của Liên Hợp Quốc không chỉ đơn thuần là ký một tờ giấy - đó là một cam kết toàn diện từ thế giới thể thao”, ông Azevedo phát biểu. “Đó là cam kết toàn diện của bóng chuyền và phong trào bóng chuyền toàn cầu trong việc cùng nhau chống lại tình trạng khẩn cấp về khí hậu toàn cầu. Tôi xin mời tất cả các vận động viên của chúng ta hôm nay cùng chúng tôi ký vào cam kết quan trọng này”.

Ngoài ý nghĩa về môi trường và sự phù hợp với Chiến lược bền vững của IOC, cam kết này sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong bóng chuyền, từ thiết kế sự kiện bền vững hơn đến việc tăng cường hợp tác với các đối tác cùng chung tầm nhìn. Điều này đảm bảo rằng bóng chuyền có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu vận động viên và người hâm mộ thực hiện các hành động có ý nghĩa vì khí hậu.

“Bóng chuyền không chỉ là một môn thể thao”, ông Azevedo kết luận. “Đó là một phong trào toàn cầu, và cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt thực sự cho hành tinh của mình. Việc ký kết hôm nay là một lời khẳng định tuyệt vời cho điều đó”.

HUY KHÔI