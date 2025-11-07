Barcelona vẫn tấn công bất chấp phòng ngự kém

HLV Hansi Flick không thay đổi cách chơi khi làm khách đến Celta Vigo vào Chủ nhật.

Mùa trước, đội bóng của Flick đã giành ‘cú ăn ba’ quốc nội với cùng một lối chơi mạo hiểm và phần lớn đều giành chiến thắng, nhưng điều đó ngày càng trở nên khó khăn đối với họ. Barca mùa này vẫn tự hào với hàng công mạnh nhất sau 11 vòng đấu La Liga (ghi 28 bàn), nhưng có hàng phòng ngự thủng lưới nhiều nhất trong tốp 5 (13 bàn). Đây được xem là lý do khiến họ 3 lần mất điểm (hòa 1 thua 2), từ đó tụt lại 5 điểm phía sau đội đầu bảng Real Madrid. Ở Champions League cũng chẳng khá hơn, gã khổng lồ xứ Catalan vừa bị Club Brugge xé toạc trong trận hòa 3-3 đầy kịch tính tại Champions League hôm thứ Tư, và việc chỉ thắng 2 sau 4 trận cùng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng cho thấy họ đang dễ bị tổn thương như thế nào.

Tuy nhiên, HLV Flick cho biết đội bóng của ông sẽ không thay đổi lối chơi, ngay cả khi các đối thủ đã tìm ra cách xâm nhập vào hàng phòng ngự một cách thường xuyên đến đáng kinh ngạc. “Chúng tôi có thể chơi một khối phòng ngự thấp và phòng ngự ở phần ba cuối sân, hoặc chúng tôi tiếp tục theo đuổi triết lý của mình, theo cách chúng tôi muốn, và cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn nhiều”, Flick phát biểu. “Chúng tôi đang gặp chút khó khăn, chúng tôi không có đủ sự tự tin. Tất nhiên, chúng ta có thể nói về việc thay đổi mọi thứ, nhưng tôi không phải là HLV để thay đổi điều này, bởi vì chúng tôi muốn chơi đúng với DNA của mình. Chúng tôi không muốn phòng ngự trong một khối phòng ngự thấp rồi sau đó chuyển trạng thái để giành chiến thắng 1-0”.

Tiền vệ Frenkie de Jong cho biết Barcelona gặp vấn đề trong phòng ngự vì nhiều lý do.

Flick tin rằng chấn thương dày đặc trong mùa giải này là một phần lý do khiến đội của ông không đạt phong độ tốt nhất. Với lối chơi cường độ cao, nếu nhiều cầu thủ chủ chốt vắng mặt, thì sẽ thật khó để chơi pressing tốt nhất - điều rất quan trọng cho sự thành công của hệ thống. “Mọi người đều phải ở đúng vị trí, từ vị trí đó, họ phải tạo áp lực”, Flick nói, giải thích rằng hàng phòng ngự không phải là nguyên nhân nếu những người khác ở phía trước không làm tốt nhiệm vụ của họ. “Nhưng tôi tin chúng tôi có thể ở vị trí khác sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 11, khi Raphinha trở lại, Joan Garcia trở lại, Pedri trở lại…”.

Tiền vệ Frenkie de Jong thì cho biết đội bóng đang gặp vấn đề trong phòng ngự vì nhiều lý do: “Chúng tôi hơi yếu trong các pha phản công, khả năng theo kèm khi đối thủ chạy chỗ, cách bố trí hàng thủ… Mọi vị trí đều gây ra một chút vấn đề”.

THANH TUẤN