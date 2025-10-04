Barcelona “tuyên chiến” với tuyển Tây Ban Nha về Yamal?

Lamine Yamal đã được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha hôm thứ Sáu, nhưng sau đó bị rút khỏi đội hình chỉ vài giờ sau khi Barcelona xác nhận chấn thương háng của anh tái phát, và phải ngồi ngoài tối đa 3 tuần.

Lamine Yamal thi đấu trọn vẹn trận đối đầu PSG tại Champions League vào thứ Tư.

Tuyên bố của Barcelona đưa ra không lâu sau khi Yamal thi đấu trọn vẹn trận đối đầu PSG tại Champions League vào thứ Tư: “Cảm giác khó chịu ở vùng háng mà cầu thủ Lamine Yamal gặp phải đã tái phát sau trận đấu với PSG. Anh ấy sẽ vắng mặt trong trận đấu với Sevilla, và thời gian hồi phục ước tính là 2-3 tuần”.

Chấn thương này đã trở thành một điểm gây tranh cãi giữa Barca và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. HLV Hansi Flick của Barca đã chỉ trích tuyển Tây Ban Nha vì sử dụng Yamal trong 2 trận thắng hồi đầu tháng 9, nói rằng họ “không chú trọng chăm sóc” anh và ám chỉ rằng anh đã thi đấu trong khi bị chấn thương. Nhà cầm quân người Đức cáo buộc Yamal không thể tập luyện do bị đau nhẹ, nhưng bác sĩ tuyển Tây Ban Nha đã cho anh dùng thuốc giảm đau, cho phép đá chính trong các trận đấu với Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Hậu quả là kể từ kỳ nghỉ quốc tế đó thì Yamal, 18 tuổi, đã bỏ lỡ 4 trận đấu của Barca, chỉ mới trở lại thi đấu trong 2 trận gần nhất nhưng duy nhất trọn vẹn khi đối đầu PSG.

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và HLV đội tuyển Luis de la Fuente thì đáp trả khi khẳng định Yamal đã vượt qua tất cả các thủ tục y tế tiêu chuẩn, và Barca cũng không hề cho biết anh gặp bất kỳ vấn đề nào về thể lực. De la Fuente, người trước đó nói rằng ông “không quan tâm” đến những lời phàn nàn của Flick, đã khẳng định vào thứ Sáu rằng ông không hề bất hòa với HLV trưởng của Barca. “Không hề có mâu thuẫn nào với Hansi, hoàn toàn không. Tôi chỉ ngạc nhiên với những bình luận của ông ấy vì ông ấy từng là HLV đội tuyển quốc gia", De la Fuente phát biểu trong một cuộc họp báo đầy căng thẳng. “Tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ có chút đồng cảm với vai trò này. Chỉ có điều đó thôi, tôi ngạc nhiên khi ông ấy có ý kiến ​​như vậy”.

Chấn thương của Yamal đã trở thành điểm gây tranh cãi giữa Barca và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Vì vậy, giới quan sát tin rằng với thông báo mới nhất, Barca đang làm mọi cách để bảo vệ ngôi sao quan trọng bật nhất của mình. Họ có thể “hy sinh” sự có mặt của Yamal trong chuyến làm khách tới Sevilla vào Chủ nhật, nhưng đổi lại sẽ giúp anh thời gian hồi phục tốt nhất trong hơn 2 tuần của loạt trận quốc tế. Và theo thời hạn hồi phục được Barca công bố, vào khoảng 2 đến 3 tuần, Yamal hoàn toàn có thể trở lại ngay sau kỳ nghỉ, thời điểm Barca sẽ tiếp đón Girona (La Liga) và Olympiacos (Champions League) trước khi hành quân đến Real Madrid chơi trận El Clasico đầu tiên của mùa giải vào ngày 26-10.

Trong khi, Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng vòng loại World Cup với thành tích toàn thắng. Nếu giành thêm 6 điểm từ các trận đấu với Georgia và Bulgaria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ không thắng Bulgaria và Georgia, Tây Ban Nha sẽ giành vé đến World Cup. Tuy nhiên, thách thức bất ngờ đến từ việc Yamal rút lui, còn tiền đạo Alvaro Morata, đội trưởng trong các đội hình trước, bất ngờ vắng mặt dù không chấn thương. Cầu thủ chạy cánh Nico Williams cùng với Dani Carvajal, Gavi và Fermin Lopez cũng vắng mặt.

Marcos Llorente, Pablo Barrios, Alex Baena, Yeremy Pino và Samu Aghehowa là những cái tên đã được triệu tập thay thế.

THANH TUẤN