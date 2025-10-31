Barcelona cảm nhận áp lực gia tăng khi đối đầu Elche

HLV Hansi Flick sẽ trở lại băng ghế chỉ đạo của Barcelona trong trận tiếp đón Elche. Tuy nhiên, việc Pedri vắng mặt và đội hình bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương sẽ làm hạn chế nỗ lực hồi phục sau thất bại 1-2 trước Real Madrid ở trận El Clasico.

Pedri chấn thương trong thất bại 1-2 trước Real Madrid ở trận El Clasico.

Tiền vệ Pedri sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần do chấn thương rách cơ đùi trái. Pedri đã chơi 72 trong số 73 trận kể từ khi HLV Flick tiếp quản Barcelona mùa trước. Tầm nhìn, khả năng kiểm soát và kỹ năng chuyền bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha là vô song so với các đồng đội. Rõ ràng, HLV Flick đang phải đối mặt với một thách thức ngày càng lớn khi danh sách các cầu thủ phải ngồi ngoài tiếp tục nối dài, bao gồm Gavi, Raphinha và các thủ môn Joan Garcia và Marc-Andre ter Stegen. Tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski và tiền vệ Dani Olmo đã trở lại tập luyện cùng đội trong tuần này nhưng tính đến thứ Năm, họ vẫn chưa được các bác sĩ cho phép thi đấu.

CLB xứ Catalan hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, và sau thất bại trong cuộc đối đầu trực tiếp cuối tuần qua, họ đã kém 5 điểm so với đội đầu bảng Real Madrid. Sa sút của nhà đương kim vô địch một phần là vì bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương trong mùa giải này. Ngôi sao trẻ Lamine Yamal, người vừa trở lại sau quá trình phục hồi chức năng, cũng đang vật lộn với vấn đề dai dẳng ở háng, trong khi các cầu thủ chủ chốt khác như Frenkie de Jong, Jules Kounde, Alejandro Balde và Fermin Lopez đều gặp phải những vấn đề về chấn thương. Thống kê cho thấy, Barca đã có 15 cầu thủ không thể ra sân kể từ khi mùa giải mới bắt đầu.

Elche, đội xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 10 trận, đang có chuỗi 3 trận không thắng nhưng vẫn là một trong những đội bóng gây bất ngờ nhất mùa giải. Họ hiện chỉ kém 2 điểm so với nhóm dự vòng loại châu Âu, và có thể tận dụng cuộc khủng hoảng chấn thương của chủ nhà Barca để gây bất ngờ vào Chủ nhật này.

Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso đang bay cao nhờ nguồn cảm hứng Kylian Mbappe.

Trong khi đó, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso đang duy trì đà khởi đầu rất tốt. Chiến thắng 2-1 ở trận El Clasico đã là trận thắng thứ 12 trong số 13 trận trên mọi đấu trường mùa này. Real Madrid, với nguồn cảm hứng Kylian Mbappe - người đã ghi bàn thắng thứ 11 tại giải quốc nội - đang hướng đến nối dài mạch thắng liên tiếp lên con số 6 khi sẽ tiếp đón Valencia, đội bóng đã bị chính người hâm mộ nhà la ó trong trận thua 0-2 trước đối thủ cùng khu vực Villarreal ở vòng đấu trước. Valencia đã không thắng trong 5 trận và đang chìm sâu vào nhóm xuống hạng.

Tuy nhiên, căng thẳng đã nảy sinh sau sự thất vọng rõ ràng của cầu thủ chạy cánh người Brazil, Vinicius Jr khi bị thay ra trong trận El Clasico tuần trước. Cầu thủ này đã đưa ra lời xin lỗi vào thứ Tư nhưng đáng chú ý là không đề cập đến HLV Xabi Alonso, làm dấy lên những đồn đoán về sự rạn nứt. Alonso cũng đã lên tiếng về vấn đề này, tuyên bố: “Đây là những vấn đề chúng tôi sẽ tự giải quyết”.

Với trận đấu Champions League đối đầu Liverpool tại Anfield ​​diễn ra vào thứ Ba, Alonso có thể sẽ xoay tua đội hình cho trận đấu cuối tuần. Bên cạnh khả năng ra sân chưa rõ ràng của Vinicius, hậu vệ phải Dani Carvajal của Real Madrid sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần sau ca phẫu thuật nội soi khớp gối phải trong tuần này. Trung vệ Antonio Rudiger vẫn đang phải ngồi ngoài vì chấn thương dài hạn…

Ở các diễn biến đáng chú ý khác. Villarreal, đội đang xếp thứ 3, có thể tạm thời vượt lên dẫn trước Barca vào thứ Bảy nếu đánh bại Rayo Vallecano trên sân nhà. Trong khi đội xếp thứ 4 Atletico Madrid sẽ tiếp đón Sevilla trên sân nhà Metropolitano với quyết tâm thu hẹp khoảng cách với 2 đội dẫn đầu.

THANH TUẤN