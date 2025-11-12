Báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai tổ chức công bố các giải thể thao năm 2026

Báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai tổ chức Lễ công bố các giải thể thao năm 2026 và ký kết hợp đồng với nhà tài trợ. Dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Báo và PTTH Đồng Nai; đại diện các sở ngành liên quan, lãnh đạo các địa phương diễn ra giải, lãnh đạo Tập đoàn Trường Tươi và các đơn vị tài trợ.

Ban tổ chức giải đã tiến hành ký kết với các nhà tài trợ cho 3 sự kiện giải thể thao hấp dẫn năm 2026 do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp và chủ trì phối hợp tổ chức. Ảnh: Quỳnh Mai

Năm 2026, Báo và PTTH Đồng Nai sẽ phối hợp và chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị trong ngoài tỉnh tổ chức 3 giải thể thao quy mô, hấp dẫn gồm: Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31, năm 2026; Giải “Bóng đá Nhi đồng, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai lần thứ 21, năm 2026"; Giải Đồng Nai marathon – Trường Tươi Group năm 2026, Cúp Báo và PTTH Đồng Nai.

Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” là giải chạy truyền thống nhằm chào mừng kỷ niệm giải phóng Phước Long vào ngày 6 tháng 1 hàng năm. Qua 30 tổ chức, giải đã tạo được uy tín trong làng thể thao nước nhà, nhất là kể từ năm 2017 được công nhận là giải chạy vô địch quốc gia. Ở lần tổ chức thứ 31, năm 2026 giải sẽ chính thức diễn ra ngày 4-1-2026 tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai. Đây là sân chơi thu hút nhiều vận động viên điền kinh hàng đầu cả nước như: “Nữ hoàng điền kinh Việt Nam” Nguyễn Thị Oanh; “Ông hoàng marathon Việt Nam” Hoàng Nguyên Thanh; Đỗ Quốc Luật; Phạm Thị Bình….

Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026 hứa hẹn sẽ đông hơn mọi năm.

Trong khi đó, Giải Đồng Nai marathon – Trường Tươi Group năm 2026, Cúp Báo và PTTH Đồng Nai, dù mới qua 2 lần tổ chức nhưng giải được cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước đánh giá rất cao về quy mô lẫn khâu tổ chức. Ở lần thứ 3 này, giải dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2026 tại phường Bình Phước và Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai. Dự kiến, giải sẽ đón hàng chục ngàn vđv, du khách đến tham dự các cự ly: 5km, 10km, 21km, 42km và cự ly 2km Kids run.

Với thông điệp “Bước chạy vào kỷ nguyên mới” , bên cạnh hoạt động gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc Da cam, Ban tổ chức còn mong muốn lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để hòa nhịp cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cùng với 2 giải chạy hấp dẫn, Báo và PTTH Đồng Nai cũng sẽ tổ chức Giải “Bóng đá Nhi đồng, Cup Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai lần thứ 21, năm 2026". Giải dự kiến bắt đầu khởi tranh vào tháng 6.2026, đây là sân chơi cho các em thiếu nhi đam mê bóng tròn của tỉnh Đồng Nai, đồng thời cũng ươm mầm tài năng bóng đá cho tỉnh nhà.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức giải đã tiến hành ký kết với các nhà tài trợ cho 3 sự kiện giải thể thao hấp dẫn năm 2026 do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp và chủ trì phối hợp tổ chức.

DŨNG PHƯƠNG