Bàn thắng đầu tiên “kỳ lạ” của Woltemade cho đội tuyển Đức

Nick Woltemade ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên giúp tuyển Đức thắng 1-0 trước Bắc Ailen.

Sân Windsor Park thi đấu bùng nổ khi Bắc Ailen tràn đầy tự tin sau 2 chiến thắng liên tiếp, bất chấp trận thua 1-3 trước Đức hồi tháng trước. Bắc Ailen tưởng như đã có bàn thắng dẫn trước bất ngờ khi thủ môn Bailey Peacock-Farrell của họ thực hiện cú đá phạt vào vòng cấm địa, tạo cơ hội cho Daniel Ballard ghi bàn. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau đó, một đường chuyền nhằm vào chiều cao của Woltemade là điểm khác biệt duy nhất giữa đội chủ nhà và đội bóng 4 lần vô địch thế giới.

Tuyển Đức vươn lên dẫn trước ở phút 31 từ một quả phạt góc khi Woltemade bật cao hơn người kèm Isaac Price, và tiền đạo của Newcastle đã dùng… vai đưa bóng vào góc lưới. Woltemade chia sẻ với RTL sau khi ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên cho đội tuyển Đức: “Việc ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên của tôi hôm nay rất quan trọng. Thật may mắn khi bàn thắng đó đến từ vai của tôi. Chúng tôi đã có 3 điểm, nên tôi rất vui”.

Sau khởi đầu chiến dịch bằng trận thua 0-2 trước Slovakia, trận thua sân khách đầu tiên của họ tại vòng loại World Cup, đội tuyển Đức đã đến Belfast với tinh thần phấn chấn sau 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng đã phải chiến đấu hết mình để giành trọn 3 điểm. “Đó chắc chắn không phải là trận đấu hay nhất của chúng tôi”, HLV Julian Nagelsmann của đội tuyển Đức chia sẻ với RTL. “Sân vận động vô cùng xúc động. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình, tranh chấp từng quả bóng, giành giật từng đường bóng. Cuối cùng, một tình huống cố định đã mang tính quyết định. Chúng tôi đã luyện tập rất nhiều vì nó rất quan trọng. Đó là một chiến thắng khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất là 3 điểm”.

Woltemade đã dùng… vai đưa bóng vào góc lưới ghi bàn duy nhất.

Bắc Ailen đã có cơ hội gỡ hòa trước giờ nghỉ, nhưng Jamie Reid đã sút bóng cao ra ngoài sau pha phối hợp tuyệt vời của Ethan Galbraith, và Alistair McCann tung cú sút xa nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Thủ môn Oliver Baumann của Đức cũng cản phá Shea Charles và Galbraith. Trong những phút cuối, Galbraith lại có thêm một cơ hội nữa đi vọt xà ngang và cú sút từ góc xa của Callum Marshall trong vòng cấm đã bị cản phá… Đây là trận thua thứ 11 liên tiếp của Bắc Ailen trước Đức.

“Tôi không nghĩ trận đấu có nhiều thay đổi, nhưng họ đã ghi bàn từ một tình huống cố định mà chúng tôi thất vọng vì chúng tôi chơi rất tốt trước họ”, hậu vệ Bắc Ailen, Trai Hume nói với BBC. “Bầu không khí vẫn tuyệt vời như mọi khi và chúng tôi chỉ thất vọng vì không thể giành được điểm”.

Tuyển Đức hiện có 9 điểm ở Bảng A, hơn Slovakia, đội đã đánh bại Luxembourg 2-0, nhờ hiệu số bàn thắng bại. Bắc Ailen đứng thứ 3 với 6 điểm. Đội đầu bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết, trong khi đội nhì bảng sẽ vào vòng play-off.

THANH TUẤN