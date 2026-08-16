Bán kết ASEAN Cup 2026, Malaysia - Việt Nam 0-2: Cầu thủ Malaysia tự đốt lưới nhà!

Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên của hiệp 2, Đình Bắc thoát xuống bên cánh phải rồi tạt bóng vào cột hai cho Tiến Anh đánh đầu chuyền ra. Tài Lộc dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Azri Ghani...

Hậu vệ Văn Vĩ tạt bóng. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

>>Vào! Đội tuyển Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 86, Quang Hải thực hiện pha chọc khe cho Đình Bắc xâm nhập vòng 5m50. Faris Danish trong nỗ lực cắt đường chuyền đã vô tình đưa bóng xoáy khó vào lưới nhà, khiến thủ môn Azri Ghani chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Chỉ 5 phút sau khi được HLV Kim Sang-sik tung vào sân, tiền vệ Quang Hải đã để lại dấu ấn, góp công giúp đội tuyển Việt Nam nới rộng cách biệt lên 2-0.

>>HLV Kim Sang-sik có hai sự thay đổi người tiếp theo.

Phút 81, HLV Kim Sang-sik lần lượt tung Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long vào sân, thay cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son và Lê Phạm Thành Long. Tấm băng đội trưởng được Nguyễn Hoàng trao lại cho Quang Hải. Hai cầu thủ sẽ đá cặp ở vị trí tiền vệ trung tâm cho đến hết trận.

>>Trung vệ Phạm Xuân Mạnh có cơ hội khi lên tham gia tấn công.

Phút 77, đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt góc bên cánh phải. Tiến Anh thực hiện quả tạt có điểm rơi, tạo điều kiện để trung vệ Phạm Xuân Mạnh lên tham gia tấn công và bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, đáng tiếc là bóng đi đúng vào vị trí mà thủ môn Azri Ghani đã chọn sẵn.

>>Phút 70, đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên vào sân, thay chỗ cho Nguyễn Tài Lộc.

Tình huống thủ môn Lê Giang Patrik thoát thẻ đỏ. ẢNH: ĐỨC CƯỜNG



>>Lê Giang Patrik được xóa thẻ đỏ.

Phút 61, Sumareh bứt tốc bên cánh phải. Văn Vĩ từ phía sau lao vào xoạc bóng, cùng thời điểm Lê Giang Patrik cũng băng ra truy cản ngay trước vòng cấm. Trợ lý trọng tài 2 Akmal G'iyosov căng cờ báo hiệu Lê Giang đã phạm lỗi. Trọng tài Rustam Lutfullin lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu thủ môn của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và đề nghị trọng tài Rustam Lutfullin xem lại tình huống. Sau khi kiểm tra, ông xác định Lê Giang không phạm lỗi và hủy thẻ đỏ.

>>Đội tuyển Malaysia tăng tốc ngay đầu hiệp 2!

Phút 55, Mohamadou Sumareh tăng tốc bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt khó chịu vào trong. Thủ môn Lê Giang Patrik vẫn thi đấu tập trung, đổ người đấm bóng, giải nguy cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Malaysia sớm đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, ngay cả Đình Bắc cũng phải lùi sâu về sân nhà để tham gia hỗ trợ phòng ngự.

Ảnh: HẢI HOÀNG

>>Đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.

Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên của hiệp 2, Đình Bắc thoát xuống bên cánh phải rồi tạt bóng vào cột hai cho Tiến Anh đánh đầu chuyền ra. Tài Lộc dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Azri Ghani. Bóng bật ra đến vị trí của Xuân Son, nhưng cú dứt điểm sau đó bị một cầu thủ Malaysia cản phá ngay trước vạch vôi.

>>Bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai.

>>Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn trước 1-0.

Sau 45 phút thi đấu, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 54% và tung ra 2 pha dứt điểm trúng đích. Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Son đã tận dụng thành công tình huống lên bóng cuối cùng của hiệp 1 để ghi bàn, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm dẫn Malaysia 1-0.

>>Vào! Đội tuyển Việt Nam ghi bàn mở tỷ số!

Phút 45+5, đội tuyển Việt Nam triển khai tấn công bên cánh trái. Trương Tiến Anh khống chế bước một gọn gàng, thoát xuống rồi thực hiện đường tạt bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Malaysia. Xuân Son trong tư thế trống trải bật cao đánh đầu, đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

>>Phút 45+1, đội tuyển Việt Nam dàn xếp tấn công bên cánh phải. Xuân Son thoát xuống sát vòng cấm rồi nhả ngược tuyến hai cho Đình Bắc dứt điểm, nhưng thủ môn Azri Ghani đã đổ người bắt gọn bóng.

Một phút sau, Đình Bắc có cơ hội xâm nhập vòng cấm nhưng bị một cầu thủ Malaysia cản phá. Sau va chạm, Đình Bắc nằm sân đau đớn và ra hiệu cần đội ngũ y tế vào chăm sóc.

>>Nguyễn Xuân Son tung người dứt điểm.

Phút 43, Văn Vĩ thoát xuống bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm Malaysia rồi tạt bóng vào trong. Hoàng Hên khống chế bước một không tốt, nhưng vẫn nỗ lực đưa bóng trở lại khu vực trước khung thành. Xuân Son tung người dứt điểm, song bóng đi chệch khung thành.

>>Lê Giang Patrik cứu thua cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 34, Malaysia tổ chức lên bóng rất nhanh ở hành lang trái, bóng được chuyền vào rất khó chịu. Tuy nhiên, sự tỉnh táo và phán đoán nhạy bén của thủ thành Lê Giang Patrik đã giúp anh kiểm soát tốt tình hình và truy cản cú sút nguy hiểm của cầu thủ Malaysia.

Người hâm mộ bóng đá TPHCM cổ vũ cho đội tuyển ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

>>Đình Bắc nhận thẻ vàng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam.

Phút 32, Đình Bắc xử lý bước một không tốt, tạo cơ hội để Ezequiel Agüero lao vào tranh chấp. Đình Bắc sau đó phạm lỗi khiến cầu thủ Malaysia nằm sân đau đớn. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng dành cho tuyển thủ Việt Nam.

>>Lê Giang Patrik bị đau khi băng ra cứu thua.

Phút 29, Pavithran bứt tốc vào vòng cấm đội tuyển Việt Nam, phía sau là Bùi Hoàng Việt Anh đang áp sát, trong khi Lê Giang Patrik băng ra thu hẹp góc sút. Trong tình huống này, Lê Giang va chạm với Việt Anh, khiến thủ môn đội tuyển Việt Nam nằm sân vì đau ở cánh tay phải.

Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, Lê Giang đã đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Trọng tài cũng cho đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt lên.

ẢNh: ĐỨC CƯỜNG

>>Trong 5 phút vừa qua, trận đấu liên tục bị ngắt quãng bởi những pha phạm lỗi của các cầu thủ hai đội. Đáng chú ý, trọng tài Rustam Lutfullin mất gần 1 phút để tham khảo tổ trọng tài VAR sau tình huống một cầu thủ Malaysia tác động khiến Phạm Xuân Mạnh nằm sân. Tuy nhiên, sau khi xem xét, trọng tài quyết định cho trận đấu tiếp tục.

Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

>>Cơn bão chấn thương tiếp tục "càn quét" đội tuyển Malaysia.

Phút 11, Rodney Celvin trong tình huống lùi về phòng ngự đã vô tình mất trụ, trượt chân và gặp chấn thương nặng. HLV Tan Cheng Hoe buộc phải thay người khi tung Aysar Hadi vào sân.

Sau 15 phút bóng lăn, Malaysia nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng với 51%, nhưng vẫn chưa có cơ hội nguy hiểm thật sự nào được tạo ra.

Vừa vào sân, Aysar trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ vàng khi cố tình kéo ngã Xuân Son trong tình huống tuyển Việt Nam tổ chức phản công.

Các cổ động viên Việt Nam cổ vũ đội tuyển trên khán đài sân Kuala Lumpur. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

>>Phút thứ 3, Xuân Son suýt chút nữa mở được tỷ số trận đấu sau pha băng vào đón đường chuyền của đồng đội Văn Vĩ và dứt điểm cận thành.

>>20 giờ, trận đấu chính thức bắt đầu!

Tốc độ trận đấu và sự căng thẳng trong các tình huống va chạm của cầu thủ đôi bên đã được đẩy lên khá cao.

Ảnh: HẢI HOÀNG

>>Trước giờ bóng lăn, đại diện Ban tổ chức thông báo chỉ có 6.000 vé được bán cho khu vực CĐV Malaysia. Trong khi đó, khoảng 1.000 vé được bán cho khu vực có người hâm mộ Việt Nam. So với sức chứa 18.000 chỗ ngồi của sân Kuala Lumpur, số lượng vé bán ra khá khiêm tốn.

>>Từ 16 giờ, bất chấp cơn mưa đổ xuống các tuyến đường dẫn đến địa điểm thi đấu, đông đảo kiều bào và người hâm mộ Việt Nam đã có mặt, háo hức chờ cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Anh Nguyễn Quốc Hoàng, quê Hà Tĩnh, sang nước bạn làm việc và lập gia đình đã 23 năm, cho biết ngay từ khi trận đấu cuối cùng của Malaysia tại vòng bảng với Philippines chưa khép lại, cộng đồng kiều bào đã chuẩn bị tinh thần đến sân tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam.

Anh Quốc Hoàng chia sẻ trong niềm háo hức: “Vòng bảng chưa khép lại, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đi cổ vũ. Kiều bào tại Malaysia kết nối với các hội, nhóm cổ động viên từ Việt Nam sang để cùng đoàn kết, cổ vũ thật nhiệt huyết cho đội nhà. Mọi người đã in băng rôn, làm cờ, mua giúp vé cho người Việt Nam sang đây. Chỉ mong đội tuyển thi đấu tự tin và giành chiến thắng”.

Gia đình kiều bào đang sinh sống tại Malaysia tới sân sớm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Không chỉ chuẩn bị những vật dụng cổ vũ, các kiều bào còn mang theo những món quà đậm hương vị quê nhà như khoai, sắn, bắp ngô để cùng nhau chia sẻ trước giờ bóng lăn. Với họ, chuyến làm khách của đội tuyển Việt Nam tại Kuala Lumpur còn là dịp để những người con xa quê tìm thấy sự gần gũi, ấm áp và tình đồng bào, đồng hương nơi đất khách.

>>HLV Kim Sang-sik đã công bố đội hình xuất phát ở cuộc so tài với Malaysia vào tối 16-8 trên sân vận động Kuala Lumpur.

Không nằm ngoài nhận định khi nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chọn phương án an toàn ở khu giữa sân. Ông đã tiếp tục cất Quang Hải trên ghế dự bị, đồng thời sự dụng bộ ba tiền đạo trên hàng công gồm Xuân Son, Đình Bắc và Tài Lộc.

Xuân Mạnh, Thành Chung và Việt Anh được tin dùng để án ngữ trong vòng 16m50 phía trước khung thành thủ môn Lê Giang. Ở hai biên là Văn Vĩ và Tiến Anh, điều đó đồng nghĩa việc Văn Hậu tiếp tục là "quân bài" dự phòng.

HỮU THÀNH - PHƯƠNG MINH