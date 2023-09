ASIAD 19 ngày 29-9: Huy Hoàng và Thu Vinh nắm trong tay cơ hội giành thêm huy chương

Bắn súng đã giải cơn khát HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam ở ngày trước. Hôm nay 29-9, chúng ta tiếp tục chờ cơ hội tới từ nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Trong nội dung này, bắn súng Việt Nam thi đấu với bộ ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thùy Trang. Đây chính là nội dung mà đội tuyển bắn súng dự báo khả năng giành kết quả từ HCB tới HCV trước khi ASIAD 19 tranh tài trong đó đặc biệt chú ý ở khả năng của Trịnh Thu Vinh. Chính vì vậy, Đoàn thể thao Việt Nam rất chờ đợi xạ thủ của Công an Nhân dân này và đồng đội làm nên chuyện trong bài bắn sở trường này. Các xạ thủ bắt đầu thi đấu lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương.

Bơi đã có HCĐ đầu tiên của Nguyễn Huy Hoàng vào cuối ngày hôm nay. Hôm nay, Huy Hoàng ra thi đấu nội dung cuối cùng của mình tại giải là 400m tự do nam. Tuyển thủ cho biết sẽ nỗ lực thi đấu cự ly này dù tất cả vẫn chỉ là kì vọng tranh chấp thành tích do nhiều đối thủ rất mạnh. Vòng loại 400m tự do có 4 lượt đấu. Huy Hoàng bơi ở lượt vòng loại thứ 4 cùng các đối thủ Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia. Cùng tham dự nội dung có tuyển thủ Đỗ Ngọc Vinh và gương mặt này dự lượt thứ 3. Cùng trong ngày, tuyển thủ Trần Hưng Nguyên sẽ dự vòng loại 200m ngửa nam còn Phạm Thanh Bảo thi đấu 50m ếch nam trong khi Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân dự 50m bướm nữ, Nguyễn Quang Thuấn dự 200m bướm nam, Võ Thị Mỹ Tiên dự 800m tự do nữ. Các nội dung đấu vòng loại lúc 10 giờ sáng. Riêng cự ly 800m tự do nữ được vào thi đấu chung kết trong tối nay. Hôm nay là ngày tranh tài cuối của môn bơi tại ASIAD 19.

Boxing không còn nhiều cơ hội tranh chấp huy chương tại ASIAD 19. Tại ngày hôm nay, chúng ta có hai võ sĩ Nguyễn Huyền Trân thi đấu 57kg nữ gặp Samadova Mijgona (Tajikistan) còn Nguyễn Mạnh Cường gặp Marcial Eumir Felix (Philippines) hạng 71kg-80kg. Các trận bắt đầu lúc 20 giờ 15 theo giờ địa phương.

Môn điền kinh chính thức thi đấu ở ngày 29-9. Chúng ta có Hoàng Thị Minh Hạnh và Hoàng Ánh Thục sẽ dự vòng loại nội dung 400m nữ. Trong khi đó, gương mặt trẻ Trần Thị Nhi Yến lần đầu thi đấu tại một kì ASIAD và cô dự vòng loại cự ly 100m. Mục tiêu của điền kinh Việt Nam là các tuyển thủ nỗ lực vượt khả năng của bản thân. Các nội dung bắt đầu lúc 19 giờ 08 theo giờ địa phương.

Cờ tướng tiếp tục thi đấu trận thứ hai nội dung đồng đội hỗn hợp nam-nữ và gặp đội chủ nhà Trung Quốc. Đây là một trong những trận quan trọng nhất bởi chỉ có chiến thắng mới đảm bảo được cơ hội dẫn đầu của cả hai đội và có thể là đội giành được vị trí số một, có HCV trong chặng đường về sau. Trận đấu bắt đầu lúc 14 giờ theo giờ địa phương. Trong khi đó, cờ vua bắt đầu nội dung tiêu chuẩn đồng đội nam và đồng đội nữ. Đội hình nam Việt Nam gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Trần Minh Thắng; đội hình nữ của Việt Nam gồm Hoàng Thị Bảo Trâm, Võ Thị Kim Phụng, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng. Ván đầu sẽ thi đấu lúc 15 giờ theo giờ địa phương.

Trong ngày, TDDC sẽ thi đấu nội dung cuối tại ASIAD 19 là chung kết đơn môn nhảy chống nam và chung kết đơn môn xà đơn nam. Việt Nam có Trịnh Hải Khang, Lê Thanh Tùng góp mặt tranh tài. Các nội dung bắt đầu lúc 14 giờ.

Thể thao điện tử - esports sẽ thi đấu trận tranh HCĐ liên minh huyền thoại vào lúc 14 giờ. Đội Việt Nam gồm Đặng Thanh Phê, Đỗ Duy Khánh, Lê Ngọc Vinh, Trần Đức Hiếu, Trần Duy Sang, Trần Quốc Hưng sẽ gặp đội chủ nhà Trung Quốc. Trước đó trong buổi sáng, các game thủ Việt Nam sẽ thi đấu nội dung Dream Three Kingdoms 2 (Mộng Tam quốc 2) và Peace Elite Asian Games Version.

Cùng trong ngày, chúng ta có tuyển thủ thi đấu golf, bóng bàn, đấu kiếm trong các nội dung vòng loại tiếp theo.