ASIAD 19 ngày 28-9: Cơ hội còn lại của Huy Hoàng, Nguyễn Văn Khánh Phong

Tại môn bơi, cuộc tranh tài chung kết 800m tự do diễn ra lúc 20 giờ 16 phút theo giờ địa phương và Nguyễn Huy Hoàng góp mặt nhằm tìm cơ hội cuối cùng để giành cho mình và thể thao Việt Nam một tấm huy chương. Tại ASIAD 18, Huy Hoàng từng giành HCĐ cự ly 800m tự do. Tại ASIAD 19, chúng ta vẫn đặt niềm tin kì vọng kình ngư người Quảng Bình có được kết quả khả quan nhất. Huy Hoàng sẽ gặp lại nhiều tuyển thủ từng cạnh tranh với mình tại cự ly 1.500m tự do trước đó trong cuộc đấu này. Chung kết 800m tự do nam có Nguyễn Huy Hoàng cùng Fei Liwei (Trung Quốc, nhà vô địch 1.500m tự do nam), Kim Woomin (Hàn Quốc), Tabuchi Kaito, Takeda Shogo (Nhật Bản), Rawat Kushagra (Ấn Độ), Liu Peixin (Trung Quốc), Nehra Aryan (Ấn Độ). Ngoài ra, chúng ta có Phạm Thanh Bảo dự vòng loại 200m ếch nam; Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân dự vòng loại 50m tự do nữ; Nguyễn Hoàng Khang dự vòng loại 50m bướm nam; tiếp sức 4x100m tự do nam.

Thể thao điện tử - esports sẽ tiếp tục thi đấu các nội dung tiếp theo. Đội thể thao điện tử Việt Nam sẽ đấu bán kết nội dung liên minh huyền thoại (Đặng Thanh Phê, Đỗ Duy Khánh, Lê Ngọc Vinh, Trần Đức Hiếu, Trần Duy Sang, Trần Quốc Hưng) gặp đội Đài Bắc Trung Hoa. Ngoài ra, đội tuyển còn có tuyển thủ thi đấu vòng loại game Dream Three Kingdoms 2, Peace Elite Asian Games Version. Các nội dung bắt đầu lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương.

Môn thể dục dụng cụ (TDDC) cũng có triển vọng về tranh huy chương. Trong ngày thi đấu, Trịnh Hải Khang dự chung kết tự do nam; Đặng Ngọc Xuân Thiện dự chung kết ngựa vòng nam; Nguyễn Văn Khánh Phong dự chung kết vòng treo nam. Tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong được dự báo sẽ giành được huy chương và khả năng cao từ HCB tới HCV. Các nội dung bắt đầu lúc 14 giờ 30 theo giờ địa phương.

Môn cờ tướng chính thức thi đấu. Đây là môn thể thao Việt Nam kì vọng HCV. Trong ngày hôm nay, nội dung đồng đội nam-nữ diễn ra đầu tiên và Việt Nam có Nguyễn Hoàng Yến, Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo thi đấu. Trận đấu bắt đầu lúc 14 giờ theo giờ địa phương

Trong ngày thi đấu, chúng ta có các tuyển thủ tiếp tục dự nội dung của boxing, đấu kiếm, boxing, golf.