ASIAD 19 ngày 25-9: Huy Hoàng bắt đầu thi đấu, trong khi Bắn súng, đua thuyền rowing sẽ tạo bất ngờ?

Môn bơi tiếp tục có các tuyển thủ thi đấu. Nguyễn Huy Hoàng sẽ xuất trận đầu tiên tại ASIAD 19. Huy Hoàng dự vòng loại tiếp sức 4x200m tự do nam ở buổi sáng cùng các đồng đội Ngọc Vinh, Đình Chuyền, Hưng Nguyên. Cùng tại buổi sáng, Phạm Thị Vân dự vòng loại 50m ngửa nữ, Nguyễn Hoàng Khang dự vòng loại 50m tự do nam, Nguyễn Thúy Hiền dự vòng loại 200m tự do nữ, Phạm Thanh Bảo dự vòng loại 100m ếch nam. Các nội dung bắt đầu lúc 10 giờ 11 phút theo giờ địa phương.

Đua thuyền rowing sẽ kết thúc các nội dung cuối cùng tại ASIAD 19 trong ngày 25-9. Trong ngày, chúng ta có Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu dự chung kết thuyền bốn nam trước các đối thủ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Uzbekistan. Cuộc đua bắt đầu lúc 11 giờ theo giờ địa phương. Ngay sau nội dung này, đội thuyền nữ hạng nặng 8 người của Việt Nam cũng góp mặt tại chung kết A để tranh huy chương. Thêm một lần nữa, đua thuyền rowing Việt Nam kì vọng sẽ có được tấm huy chương quan trọng tại nội dung này. Đây là nội dung cuối cùng của môn rowing tại ASIAD 19 và các đội thi đấu chung kết gồm Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc.

Bắn súng sẽ tiếp tục tranh tài trong ngày 25-9 với nội dung chúng ta rất kì vọng có kết quả cao là 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Trong nội dung này, đội tuyển bắn súng Việt Nam có xạ thủ quan trọng Hà Minh Thành góp mặt. Ngoài ra, Phan Xuân Chuyên, Vũ Tiến Nam cũng dự 25m súng ngắn bắn nhanh để tìm kết quả cao nhất. Nội dung đã thi đấu lượt loại đầu tiên ở ngày 24-9 và hôm nay bắn tiếp lượt loại tiếp theo để tìm người có thành tích cao nhất vào chung kết tranh huy chương. Cùng trong ngày, đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng thi đấu 10m súng trường hơi di động (Ngô Hữu Vương, Nguyễn Công Dậu, Nguyễn Tuấn Anh). Bắn súng bắt đầu thi đấu lúc 9 giờ theo giờ địa phương.

Đấu kiếm sẽ tranh tài nội dung kiếm chém nam ở hôm nay. Chúng ta sẽ ra thi đấu với hai kiếm thủ quan trọng nhất là Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết. Dù được dự báo sẽ khó tranh chấp được thành tích cao nhất nhưng Thành An và Văn Quyết sẽ nỗ lực tìm cơ hội để chiến thắng các đối thủ ngay từ vòng loại. Các cuộc đấu bắt đầu lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương.

Taekwondo tiếp tục thi đấu với sự xuất trận của võ sĩ nữ số một tại hạng 49kg nữ Trương Thị Kim Tuyền. Cô sẽ bắt đầu tranh tài từ vòng 1/16 của nội dung. Trong buổi chiều, đội tuyển đối kháng hỗn hợp nam-nữ của Việt Nam (Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha) thi đấu với đội Philippines tại trận đầu tiên. Các nội dung cá nhân bắt đầu lúc 9 giờ sáng còn đồng đội bắt đầu lúc 14 giờ chiều theo giờ địa phương.

Cùng trong ngày, các môn cờ vua, judo, bóng bàn, bóng đá nữ, quần vợt, wushu, thể thao điện tử -esports có tuyển thủ Việt Nam tranh tài theo các nội dung đã được bốc thăm và lịch thi đấu của nội dung.