ASEAN Cup 2026, Indonesia - Việt Nam 0-2: Hai Long xé toang hàng phòng ngự Indonesia để ghi bàn

Chỉ sau 15 phút của hiệp 1, các chàng trai Việt Nam đã có hai lần sút tung lưới của đội chủ nhà Indonesia.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh: TÔ AN

>>Tuyển Việt Nam đang thi đấu cực kỳ thoải mái.

Việc sớm dẫn trước 2 bàn giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik có được tâm lý hưng phấn và thoải mái. Trong phút 21 và phút 22, Nguyễn Hoàng Đức liên tiếp có 2 pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Một trong số đó buộc thủ môn Nadeo phải trổ tài, kịp thời ôm gọn bóng.

Ảnh: TÔ AN

>>Phút 15, tình huống phản công của đội tuyển Việt Nam đã được Hai Long cụ thể hoá bằng pha bứt tốc nhanh, dứt khoát, trước khi tung ra cú sút chân phải chính xác, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Hai "nhát dao" của đội tuyển Việt Nam khiến đội chủ nhà Indonesia choáng váng.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam đã cắt bóng ngay từ phần sân nhà, sau đó Lê Phạm Thành Long chuyền bóng sang cánh trái để Hai Long bứt tốc thoát xuống. Tiền vệ này bình tĩnh vượt qua thủ môn Nadeo trong tình huống đối mặt, dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ sau 15 phút thi đấu, Hai Long đã ghi 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo, góp công lớn vào màn khởi đầu ấn tượng của đội tuyển Việt Nam.

Hai Long ăn mừng bàn thắng. Ảnh: TÔ AN

>>Phút 11, Patrik Lê Giang có pha cứu thua đầu tiên.

Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Mitchell Baker thoát xuống rồi tung cú dứt điểm trong vòng cấm. Bóng đi vào góc hẹp, nhưng Patrik Lê Giang đã chọn vị trí chính xác và kịp thời cản phá.

Sau khi nhận bàn thua sớm, Indonesia nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

>>Vào!!! Phút thứ 6, Văn Vĩ đón đường chuyền của đội trưởng Hoàng Đức trước khi thoát xuống góc trái rất nhanh và dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Indonesia, mở tỷ số trận đấu.

Tuyển Việt Nam tổ chức pressing để đoạt bóng bên phần sân của Indonesia. Nguyễn Hai Long thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền vào cho Hoàng Đức. Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam thực hiện đường chọc khe tinh tế để Nguyễn Văn Vĩ băng xuống, dứt điểm ở góc hẹp, ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mùng bàn thắng. Ảnh: TÔ AN

>>20 giờ 30: Hiệp 1 trận đấu giữa Indonesia - Việt Nam diễn ra trên sân Pakansari bắt đầu!

>>Nguyễn Hoàng Đức xuất phát với tấm băng đội trưởng trên tay, thay cho Quang hải ngồi trên ghế dự bị.

>>Trong danh sách đá chính của Indonesia ở cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam có đến 8 cầu thủ sinh ra tại nước ngoài, gồm Shayne Pattynama, Jordi Amat, Marc Klok, Ivar Jenner, Thom Haye, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen và Mitchell Baker.

>>Tại thành phố Bogor (Indonesia) khoảng 1 tiếng trước giờ bóng lăn, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống sân Pakansari. Mưa tầm tã ảnh hưởng đến việc khởi động của các tuyển thủ Việt Nam và có thể đối với cả trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ 30.

Dù thời tiết không thuận lợi, không khí bên ngoài sân vẫn rất sôi động khi đông đảo người hâm mộ hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam có mặt từ sớm, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Thậm chí, cổ động viên đội chủ nhà còn đốt pháo sáng.

Trời mưa trước trận Indonesia - Việt Nam.

Không chỉ đối mặt với điều kiện tự nhiên, đội tuyển Việt Nam còn chuẩn bị bước vào một trận đấu chịu sức ép lớn từ khán đài sân Pakansari. Sân đấu tại Bogor có sức chứa khoảng 30.000 khán giả và toàn bộ vé xem trận Indonesia - Việt Nam đã được bán hết. Điều này hứa hẹn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, khi người hâm mộ đội chủ nhà sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ Indonesia.

Ban tổ chức cũng bố trí khu vực riêng dành cho cổ động viên Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh và tạo điều kiện để người hâm mộ đội khách tiếp lửa cho đội tuyển. Dù vậy, sức ép từ phần lớn khán đài vẫn là một trong những thử thách mà các học trò HLV Kim Sang-sik phải vượt qua.

>>Xuân Son và Hoàng Hên không có tên trong đội hình xuất phát

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh dách thi đấu trong cuộc so tài với đội tuyển Indonesia vào tối 3-8 trên sân khách. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có 4 sự thay đổi so với trận gặp Singapore với sơ đồ 3-5-2.

Đáng chú ý là trên hàng công không có Xuân Son và Hoàng Hên mà thay bằng Hai Long và Tài Lộc, bộ đôi này sẽ đá hộ công phía sau mũi nhọn Đình Bắc. Sơ đồ trên gần như Hai Long sẽ đá thấp vào tuyến hai như một hộ công.

Ở khu trung tuyến, Quang Hải cũng nhường suất đá chính cho Thành Long. Cầu thủ cùng thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội sẽ đá ở vai trò tiền vệ trụ, khu vực rất quan trọng khi so tài cùng khu trung tuyến hùng mạnh của Indonesia.

Cuối cùng là ở hàng phòng ngự, sau hai trận ngồi ghế dự bị, Bùi Hoàng Việt Anh sẽ đá chính cùng với Thành Chung và Xuân Mạnh. Thể hình tốt cùng tâm lý khát khao ra sân hy vọng Việt Anh sẽ cùng đội nhà thành công về điểm số ở trận đấu này. Đáng chú ý là Việt Anh vốn tham gia hỗ trợ tấn công rất tốt.

HỮU THÀNH - NGUYÊN PHƯƠNG