Bóng đá quốc tế

Champions League

Arteta “lo ngại” về chấn thương của Viktor Gyokeres

SGGPO

HLV trưởng của Arsenal, Mikel Arteta cho biết ông thật sự lo ngại về chấn thương cơ của tiền đạo Viktor Gyokeres, và đội bóng dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh vẫn đang nỗ lực tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

HLV Mikel Arteta thật sự lo ngại về chấn thương cơ của tiền đạo Viktor Gyokeres.
HLV Mikel Arteta thật sự lo ngại về chấn thương cơ của tiền đạo Viktor Gyokeres.

Tiền đạo người Thụy Điển đã vắng mặt trong buổi tập hôm thứ Hai sau khi bị thay ra vì chấn thương trong chiến thắng 2-0 trước Burnley hôm thứ Bảy. HLV Arteta xác nhận Gyokeres chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu Champions League với Slavia Prague vào tối thứ Ba, nhưng cho biết vẫn chưa chắc chắn về mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

“Tôi lo lắng vì cậu ấy không gặp nhiều vấn đề về cơ, nhưng cậu ấy đã phải rời sân và cảm thấy có gì đó không ổn”, Arteta nói vào tối thứ Hai. “Rõ ràng đó không phải là một dấu hiệu tốt, đặc biệt là đối với một cầu thủ rất, rất dễ bùng nổ. Vì vậy, chúng tôi đang tìm hiểu thêm một chút để hiểu rõ tình hình chấn thương, và sẽ thông báo ngay khi có kết quả. Cậu ấy chắc chắn không thể ra sân với Slavia Prague. Cậu ấy đã không tập luyện hôm nay. Chúng tôi cần phải làm thêm một số xét nghiệm và chụp chiếu trong vài ngày tới để đánh giá mức độ chấn thương”.

Khi được hỏi Gyokeres đã xử lý tình huống này như thế nào, Arteta cho biết: “Cậu ấy rất thất vọng sau trận đấu với những gì mình cảm thấy, nhưng đây là một phần của bóng đá. Cuối cùng, nếu bạn mong đợi một đường thẳng, mọi thứ chỉ đi lên, điều đó sẽ không xảy ra. Và nếu cậu ấy có vấn đề gì đó, cậu ấy sẽ phải đối mặt với nó. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy làm điều đó. Như bạn đã nói, cậu ấy đang ở trong một khoảnh khắc thực sự tốt, với phong độ thực sự tốt. Cậu ấy rất quan trọng với đội bóng. Nhưng ngày mai, chúng tôi không có cậu ấy. Mọi chuyện là như vậy đó”.

Mikel Merino.jpg
Tiền vệ có duyên ghi bàn Mikel Merino sẽ thay thế Gyokeres trong trận đấu với Slavia Prague.

Sự vắng mặt của Gyokeres khiến Arsenal càng thiếu hụt các lựa chọn tấn công và sáng tạo khi Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Noni Madueke và Martin Odegaard đều phải ngồi ngoài. Tiền vệ có duyên ghi bàn Mikel Merino đã thay thế Gyokeres trong trận gặp Burnley, và có thể sẽ ra sân trong trận đấu với Slavia Prague vào thứ Ba - nơi Arsenal hướng đến chiến thắng thứ 10 liên tiếp, và trận giữ sạch lưới thứ 8 liên tiếp.

Ngoài ra, việc tiền vệ Martin Zubimendi bị treo giò có thể trao cơ hội cho Christian Norgaard đá chính. HLV Arteta mô tả Norgaard là “xuất chúng” và nói thêm: “Tôi nghĩ Norgaard đã có một khoảnh khắc thực sự tốt trước khi dính chấn thương. Sau đó, cậu ấy lại mất một thời gian, như thường lệ, để bắt kịp tốc độ. Giờ cậu ấy đã có thêm thời gian thi đấu và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”.

VIỆT TÙNG

Từ khóa

HLV Mikel Arteta thật sự lo ngại về chấn thương cơ của tiền đạo Viktor Gyokeres. Tiền vệ có duyên ghi bàn Mikel Merino sẽ thay thế Gyokeres trong trận đấu với Slavia Prague. Arteta “lo ngại” về chấn thương của Viktor Gyokeres

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn