Arteta “lo ngại” về chấn thương của Viktor Gyokeres

HLV Mikel Arteta thật sự lo ngại về chấn thương cơ của tiền đạo Viktor Gyokeres.

Tiền đạo người Thụy Điển đã vắng mặt trong buổi tập hôm thứ Hai sau khi bị thay ra vì chấn thương trong chiến thắng 2-0 trước Burnley hôm thứ Bảy. HLV Arteta xác nhận Gyokeres chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu Champions League với Slavia Prague vào tối thứ Ba, nhưng cho biết vẫn chưa chắc chắn về mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

“Tôi lo lắng vì cậu ấy không gặp nhiều vấn đề về cơ, nhưng cậu ấy đã phải rời sân và cảm thấy có gì đó không ổn”, Arteta nói vào tối thứ Hai. “Rõ ràng đó không phải là một dấu hiệu tốt, đặc biệt là đối với một cầu thủ rất, rất dễ bùng nổ. Vì vậy, chúng tôi đang tìm hiểu thêm một chút để hiểu rõ tình hình chấn thương, và sẽ thông báo ngay khi có kết quả. Cậu ấy chắc chắn không thể ra sân với Slavia Prague. Cậu ấy đã không tập luyện hôm nay. Chúng tôi cần phải làm thêm một số xét nghiệm và chụp chiếu trong vài ngày tới để đánh giá mức độ chấn thương”.

Khi được hỏi Gyokeres đã xử lý tình huống này như thế nào, Arteta cho biết: “Cậu ấy rất thất vọng sau trận đấu với những gì mình cảm thấy, nhưng đây là một phần của bóng đá. Cuối cùng, nếu bạn mong đợi một đường thẳng, mọi thứ chỉ đi lên, điều đó sẽ không xảy ra. Và nếu cậu ấy có vấn đề gì đó, cậu ấy sẽ phải đối mặt với nó. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy làm điều đó. Như bạn đã nói, cậu ấy đang ở trong một khoảnh khắc thực sự tốt, với phong độ thực sự tốt. Cậu ấy rất quan trọng với đội bóng. Nhưng ngày mai, chúng tôi không có cậu ấy. Mọi chuyện là như vậy đó”.

Tiền vệ có duyên ghi bàn Mikel Merino sẽ thay thế Gyokeres trong trận đấu với Slavia Prague.

Sự vắng mặt của Gyokeres khiến Arsenal càng thiếu hụt các lựa chọn tấn công và sáng tạo khi Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Noni Madueke và Martin Odegaard đều phải ngồi ngoài. Tiền vệ có duyên ghi bàn Mikel Merino đã thay thế Gyokeres trong trận gặp Burnley, và có thể sẽ ra sân trong trận đấu với Slavia Prague vào thứ Ba - nơi Arsenal hướng đến chiến thắng thứ 10 liên tiếp, và trận giữ sạch lưới thứ 8 liên tiếp.

Ngoài ra, việc tiền vệ Martin Zubimendi bị treo giò có thể trao cơ hội cho Christian Norgaard đá chính. HLV Arteta mô tả Norgaard là “xuất chúng” và nói thêm: “Tôi nghĩ Norgaard đã có một khoảnh khắc thực sự tốt trước khi dính chấn thương. Sau đó, cậu ấy lại mất một thời gian, như thường lệ, để bắt kịp tốc độ. Giờ cậu ấy đã có thêm thời gian thi đấu và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”.

