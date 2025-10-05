Arteta “không lạc quan” về chấn thương của Odegaard

Martin Odegaard “không lạc quan” về chấn thương đầu gối trái mới nhất của mình.

Odegaard đã trải qua một chiến dịch bị ảnh hưởng bởi chấn thương và lại gặp thêm một trở ngại nữa vào thứ Bảy, khi anh buộc phải rời sân sau 30 phút vì chấn thương đầu gối trái. Đây là trận sân nhà thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà ngôi sao 26 tuổi người Na Uy bị thay ra trước giờ nghỉ giải lao, và mặc dù Declan Rice và Bukayo Saka đã ghi bàn ở cả 2 đầu mỗi hiệp, HLV Arteta vẫn tỏ ra không mấy lạc quan khi được hỏi về thể lực của cầu thủ sáng tạo nhất đội.

“Tôi nghĩ cậu ấy đã có một pha va chạm, đầu gối chạm đầu gối và ngay lập tức cậu ấy cảm thấy không thoải mái. Tôi vừa nói chuyện với Odegaard và cậu ấy không lạc quan về điều đó”, Arteta tiết lộ. “Cậu ấy đã được nẹp. Chúng tôi sẽ phải chờ bác sĩ kiểm tra nhưng chúng tôi đã rất không may mắn với điều đó. Vâng, chúng tôi không có Odegaard sung sức nhất vì lý do này hay lý do khác. Chấn thương vai 2 lần và sau đó là chấn thương này. Chúng tôi phải chờ xem mức độ chấn thương. Chúng tôi sẽ phải tìm ra giải pháp, nhưng rõ ràng Odegaard là đội trưởng của chúng tôi và là một cầu thủ mang đến một khía cạnh hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là trên hàng công. Hãy chờ xem và hy vọng mọi chuyện không quá tệ”.

Odegaard không phải là chấn thương duy nhất của Arsenal, khi Rice bị thay ra ở phút 79 theo yêu cầu của chính anh do vấn đề ở lưng. “Cậu ấy không ổn vì đã yêu cầu tôi rời sân, thật đáng tiếc”, Arteta giải thích. “Cậu ấy bị đau lưng và không thể tiếp tục thi đấu, điều này rất bất thường đối với Declan, vì vậy chúng tôi sẽ phải đánh giá tình hình của cậu ấy”.

HLV Mikel Arteta đánh dấu trận đấu thứ 300 dẫn dắt Arsenal bằng chiến thắng West Ham 2-0.

Những lo ngại về thể lực của Odegaard và Rice không hoàn toàn làm hỏng một dịp đặc biệt của Arteta sau khi ông ghi chiến thắng thứ 177 trong sự nghiệp của mình ở một trận đấu quan trọng tại sân vận động Emirates. Đặc biệt hơn khi 3 điểm giành được cũng giúp Pháo thủ vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau 7 vòng đấu, vì Liverpool sau đó đã thua 1-2 tại Chelsea. Arsenal dẫn đầu với 16 đội, hơn một điểm so với Liverpool.

Khi được hỏi về trận đấu thứ 300 của mình, Arteta chia sẻ: “Rất tự hào. Đây là một con số lớn đối với CLB này. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là ban huấn luyện, những người đã sát cánh cùng tôi từ những ngày đầu tiên. Nếu không có họ, trước hết tôi không thể hoàn thành công việc và thứ hai là không thể tận hưởng nó. Tôi muốn ăn mừng cột mốc này bằng một chiến thắng, và tôi đã có được nó. Giờ chúng tôi có kỳ nghỉ quốc tế để tận hưởng chiến thắng và cũng tận dụng thời gian để chuẩn bị, bởi vì những gì sắp tới sẽ lại thực sự khó khăn”.

VIỆT TÙNG