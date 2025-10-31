Arteta: "Chiều sâu đội hình Arsenal mang đến cơ hội cạnh tranh trên mọi mặt trận"

Mikel Arteta tin rằng chiều sâu đội hình của Arsenal đã mang đến cho ông và CLB cơ hội tốt nhất để cạnh tranh trên mọi mặt trận mùa này.

Mikel Arteta (Arsenal) và Scott Parker (Burnley)

Arsenal đã tiến vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần với chiến thắng 2-0 trước Brighton, bất chấp việc Arteta đã thực hiện 10 sự thay đổi so với đội hình đã đánh bại Crystal Palace. Pháo thủ đã hoàn thành nhiệm vụ sau giờ giải lao với các bàn thắng của Ethan Nwaneri và Bukayo Saka, mở ra cuộc tái ngộ với Crystal Palace của Oliver Glasner ở vòng tiếp theo. Nhưng sự chú ý của họ chuyển sang Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy tuần này, với chuyến làm khách tiếp theo trước Burnley, sau khi nới rộng khoảng cách lên 4 điểm tại giải đấu.

Thật vậy, Arsenal mới chỉ thua một trận trên mọi đấu trường trong mùa giải 2025-26, và Arteta đã khẳng định rằng ông cần mọi cầu thủ trong đội hình của mình để thành công: "Điều đó sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn, bởi vì, một lần nữa, điều dễ dàng nhất có lẽ là thực hiện một số thay đổi ngay lúc đó. Tôi thực sự tin tưởng vào họ. Chúng tôi có thể điều chỉnh một vài thứ và trở nên tốt hơn, cải thiện một số cá nhân ở một số vị trí nhất định, điều mà tôi nghĩ là quan trọng. Và sau đó, giờ đây họ có cảm giác tốt rằng họ có thể cạnh tranh và đánh bại một đội bóng Ngoại hạng Anh thực sự mạnh. Nhìn chung, chúng tôi còn rất nhiều điều phải học hỏi".

Arteta đặc biệt ấn tượng với Piero Hincapie và Cristhian Mosquera, cặp trung vệ với diện mạo mới đã giúp Arsenal giữ sạch lưới lần thứ 6 liên tiếp. Vào tháng 10- 2025, Arsenal đã trở thành đội bóng hàng đầu Anh đầu tiên trong lịch sử chơi 6 trận trong vòng một tháng và thắng tất cả mà không để thủng lưới bàn nào.

Arteta nói thêm: "Họ chưa bao giờ chơi cùng nhau, vì vậy để xây dựng được sự gắn kết đó cần có thời gian. Tôi nghĩ họ đã làm rất, rất tốt hôm nay. Một lần nữa, đặc biệt là Piero, cậu ấy chưa được ra sân nhiều phút để có lần đầu tiên ra sân cho CLB. Một lần nữa, có rất nhiều điểm tích cực cần rút ra, cũng như một số bài học rất lớn mà chúng tôi phải hết sức thận trọng".

Tuy nhiên, Burnley sẽ tiếp cận trận đấu này với sự tự tin sau bàn thắng quyết định ở phút 95 của Lyle Foster ấn định chiến thắng kịch tính 3-2 trước Wolves tuần qua. Thật vậy, đây là lần đầu tiên The Clarets giành chiến thắng liên tiếp ở giải đấu hàng đầu kể từ tháng 4-2022, chuỗi ba trận liên tiếp, trong đó có một chiến thắng trước Wolves.

Burnley hiện đã để thủng lưới nhiều bàn thắng tại Premier League mùa này (17) hơn cả tổng số bàn thua của cả mùa giải Championship 2024-25 cộng lại (16). Nhưng Scott Parker đã nhanh chóng bỏ qua những điểm yếu trong hàng phòng ngự của họ, thay vào đó tập trung vào tinh thần của các cầu thủ để giành được 3 điểm quan trọng. Parker nói: "Tinh thần của đội bóng này chưa bao giờ khiến tôi hết ngạc nhiên. Tôi hoàn toàn hài lòng với tinh thần chiến đấu hết mình để giành chiến thắng như vậy.

"Việc thể hiện quyết tâm chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trong những phút cuối cùng - chúng tôi xứng đáng có được điều đó. Tôi vô cùng tự hào. Bạn có thể thấy rõ ý nghĩa của lễ kỷ niệm này - nhóm này có một sức bền bỉ và bản sắc đáng kinh ngạc".

HOÀNG HÀ