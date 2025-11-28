Arne Slot cam kết Liverpool sẽ 'chiến đấu' vượt qua phong độ tệ hại

Arne Slot phải tìm ra lời giải cho phong độ sa sút tệ hại của Liverpool

Liverpool hiện đã thua 9 trong 12 trận gần nhất, với trận thua 1-4 trước PSV tại Champions League hôm thứ Tư càng khiến thầy trò Arne Slot thêm khốn khổ. Ở Premier League, sau hai trận thua liên tiếp 0-3 trước Manchester City và Nottingham Forest trước đó, The Reds đã để thủng lưới từ ba bàn trở lên trong ba trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 9-1992.

Liverpool giờ tụt xuống vị trí thứ 12 kém đội đầu bảng Arsenal 11 điểm, trước chuyến làm khách đến sân vận động London. Và sự sa sút phong độ của họ đồng nghĩa với việc siêu máy tính Opta chỉ cho họ 1,2% cơ hội bảo vệ chức vô địch, trong khi Pháo thủ hiện là ứng cử viên sáng giá nhất với tỷ lệ 80,4%.

Mặc dù áp lực đang đè nặng lên Slot, thông tin nội bộ cho thấy ban lãnh đạo Liverpool đang có kế hoạch tiếp tục gắn bó với ông bất chấp chuỗi trận gần đây. Khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện với các sếp về tương lai của mình trong cuộc họp báo hôm thứ Năm hay chưa, Slot trả lời: "Chúng tôi vẫn có những cuộc trò chuyện tương tự kể từ khi tôi đến đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện".

"Bạn cố gắng tìm ra câu trả lời cho những gì cần thiết để giành chiến thắng trong một trận đấu bóng đá, nhưng cuối cùng, điều quan trọng là làm những gì CLB này hướng đến. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu, chiến đấu cùng nhau. Nhưng cũng sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi tự thưởng cho mình những khoảnh khắc chơi tốt. Mọi người đang tập trung đúng vào những điểm chúng tôi chơi chưa tốt. Mỗi sai lầm nhỏ đều ngay lập tức dẫn đến việc chúng tôi phải nhận bàn thua, và đây là một sự kết hợp rất tệ".

Tiền vệ Curtis Jones đã không nói nên lời sau khi Liverpool bị PSV nghiền nát tại Anfield ở Champions League với tỷ số 1-4. Nhưng cầu thủ 24 tuổi nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng đưa đội bóng trở lại đúng vị thế của nó, cho mọi người thấy một lần nữa CLB này là gì và tại sao mọi người gọi Liverpool là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, nhưng hiện tại, chúng tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ và cần phải thay đổi".

Trong khi đó, Thomas Frank, người cũng đang bị soi xét kỹ lưỡng vì những màn trình diễn gần đây của Tottenham, đã ủng hộ Slot xoay chuyển vận mệnh của Liverpool.

"Arne rõ ràng là một HLV viên đáng kinh ngạc, những gì ông ấy đã làm với Feyenoord và cách ông ấy bước vào Liverpool - thật đáng kinh ngạc," Frank nói trong buổi họp báo của riêng mình. Ông ấy chắc chắn sẽ tìm ra cách thoát khỏi điều đó. Tôi không biết rõ ông ấy, nhưng ông ấy sẽ giữ bình tĩnh, ông ấy và ban huấn luyện sẽ tìm ra giải pháp, và họ sẽ tiếp tục".

HOÀNG HÀ