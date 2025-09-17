Anfield lại bùng nổ khi Liverpool đối đầu Atletico Madrid

Liverpool và Atletico Madrid lại gặp nhau tại Anfield vào thứ Tư, tái hiện một trong những cuộc đối đầu khốc liệt nhất châu Âu trong lượt trận mở màn Champions League giàu tính lịch sử và ý nghĩa.

Mo Salah và Alexander Isak trên sân tập Liverpool

Trận đấu loại trực tiếp gần nhất của họ trong năm 2020 vẫn còn đọng lại dư âm: Chiến thắng 1-0 đầy thận trọng của Atletico tại Madrid, màn đáp trả đầy kịch tính 2-1 của Liverpool tại Merseyside, và sự hỗn loạn của hiệp phụ đã đưa đoàn quân của Diego Simeone đi tiếp với tổng tỷ số chung cuộc, đúng lúc đại dịch khiến bóng đá phải tạm dừng. Năm năm sau, sân khấu vẫn như cũ nhưng các cầu thủ thì đã khác.

Liverpool, được tái sinh dưới thời Arne Slot, đang theo đuổi một danh hiệu châu lục khác. Atletico, vẫn mang hình ảnh mạnh mẽ của Simeone, tiếp tục thăng hoa với tư cách là những kẻ phá bĩnh thường trực.

Liverpool đến với phong độ quốc nội bùng nổ. Slot đã áp dụng lối chơi thiên về kiểm soát bóng mà không làm mất đi sự kịch tính ở những phút cuối trận, vốn đã làm nên tên tuổi của Jurgen Klopp. Bốn trận Ngoại hạng Anh đã mang về bốn chiến thắng, tất cả đều được ấn định trong 10 phút cuối trận – lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh.

Mohamed Salah, hiện 33 tuổi, đã có 3 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo, chứng tỏ mình là một cầu thủ quyết định hơn bao giờ hết. Hugo Ekitike và Cody Gakpo đang chơi nổi bật, trong khi Florian Wirtz vẫn chưa thể hiện hết khả năng. Phía sau họ, Virgil van Dijk và Ibrahima Konate đã củng cố hàng phòng ngự. Bản hợp đồng kỷ lục 125 triệu bảng (170,5 triệu đôla) với Alexander Isak hứa hẹn một tầm cao mới và cầu thủ người Thụy Điển được kỳ vọng sẽ có màn ra mắt được mong đợi từ lâu.

Vết thương sau trận thua Paris Saint-Germain ở Champions League mùa trước vẫn còn nhức nhối. Liverpool đã chiến đấu hết mình nhưng đã bị khuất phục trước tài năng xuất chúng của Kylian Mbappe và sức mạnh vượt trội của nhà vô địch sau đó. Tuy nhiên, Slot đã biến nỗi thất vọng đó thành động lực.

Anfield đã trở lại thành một pháo đài với 14 trận thắng liên tiếp tại đấu trường châu Âu, 13 trong số đó có ít nhất hai bàn thắng được ghi, và việc mở rộng khán đài chính lên hơn 61.000 chỗ ngồi càng làm tăng thêm sức mạnh đáng sợ.

Atletico đến với những điểm mạnh và điểm yếu quen thuộc

Simeone hiện đang ở mùa giải thứ 14 và vẫn giữ vững triết lý của mình: kỷ luật phòng ngự, tranh chấp thể lực và phản công nhanh. Những con số thống kê vẫn rất ấn tượng. Dưới thời ông, Atletico đã giữ sạch lưới 28 trận sau 67 trận tại Champions League, thành tích phòng ngự tốt nhất của một CLB Tây Ban Nha dưới thời một huấn luyện viên.

Tuy nhiên, chức vô địch vẫn luôn lẩn tránh họ, đáng tiếc nhất là trong hai trận chung kết để thua Real Madrid. Đội hình năm nay kết hợp giữa các cựu binh của Simeone với một làn sóng tân binh. Antoine Griezmann, ở tuổi 34, vẫn là người dẫn dắt lối chơi, lùi sâu để điều khiển trận đấu.

Chiến thắng Villarreal 2-0 cuối tuần trước, với các bàn thắng của Nico Gonzalez và Pablo Barrios, cùng với kiến ​​tạo của Griezmann, đã khôi phục lại sự tự tin sau khởi đầu chậm chạp với trận thua Espanyol và hai trận hòa. Jan Oblak, với 8 pha cứu thua, đã nhắc nhở cả châu Âu về phẩm chất bền bỉ của anh.

Bức tranh mùa giải trở nên phức tạp hơn bởi chấn thương. Chấn thương dây chằng mắt cá chân của Hancko khiến anh không thể ra sân, trong khi Julian Alvarez và Johnny Cardoso cũng sẽ phải ngồi ngoài do chấn thương. Jose Maria Gimenez và Thiago Almada vẫn phải ngồi ngoài. Conor Gallagher, tân binh mùa hè từ Chelsea, có thể được yêu cầu đảm nhiệm vị trí tiền vệ cùng Koke và Marcos Llorente.

Lịch sử đang nghiêng về Liverpool trong những năm gần đây. Atletico đã có lợi thế hơn trong giai đoạn đầu của cuộc đối đầu, bao gồm cả cú sốc năm 2020, nhưng Liverpool đã đáp trả bằng hai chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng vào năm 2021 và kể từ đó đã đánh bại thêm ba đội bóng Tây Ban Nha nữa tại châu Âu.

Họ bất bại trong năm trận đấu Champions League gần nhất trước các CLB La Liga, trong khi Atletico chỉ thắng một lần trong bảy chuyến làm khách đến Anh tại giải đấu này.

Cuộc đấu chiến thuật rất rõ ràng.

Sơ đồ 4-3-3 được hiện đại hóa của Slot sẽ nhắm đến việc áp đảo Atletico bằng khả năng kiểm soát bóng và chuyển đổi bóng nhanh chóng, trong khi sơ đồ 4-4-2 chặt chẽ của Simeone sẽ tìm cách trừng phạt bất kỳ sự nhập cuộc quá mức nào bằng những pha phản công.

Cuộc đấu giữa Salah và Nahuel Molina bên cánh phải của Liverpool có thể định hình cục diện, trong khi khả năng kiềm chế Alexander Sorloth của Van Dijk, nếu anh ấy đủ thể lực, sẽ mang tính quyết định không kém.

HOÀNG HÀ