Amorim thách thức "Man.United có thể thay HLV nếu muốn"

HLV Ruben Amorim đã có phản ứng đầy thách thức trước những lời đề nghị ông nên thay đổi hệ thống 3-4-3 tại Man.United sau trận thua 0-3 trước Man.City, bằng cách tuyên bố rằng CLB “có thể thay đổi HLV” nếu họ mất niềm tin vào triết lý của ông.

Man.United đã phải chịu thất bại thứ ba trong mùa giải - hai tại Ngoại hạng Anh và trận thua tại Cúp Liên đoàn trước Grimsby Town, đội bóng đang chơi ở League Two - khi bị đội bóng của Pep Guardiola dễ dàng đánh bại 3-0 tại Etihad. Phil Foden mở tỷ số trận derby Manchester lần thứ 197 bằng cú đánh đầu ở phút 18, trước khi Erling Haaland ghi hai bàn trong hiệp hai, và anh cũng sút trúng cột dọc…

Trận thua này khiến Amorim chỉ có thành tích 8 trận thắng sau 31 trận tại Ngoại hạng Anh kể từ khi thay thế Erik ten Hag bị sa thải vào tháng 11 năm ngoái, và một lần nữa cho thấy ông không muốn từ bỏ đội hình chiến thuật mà mình đã áp dụng kể từ khi đến Old Trafford. Khi được các phóng viên hỏi liệu những kết quả kém cỏi của Man.United có thúc đẩy một cách tiếp cận mới hay không, Amorim tuyên bố: “Tôi sẽ không thay đổi triết lý của mình. Nếu họ (ban lãnh đạo United) muốn thay đổi, họ hãy tìm HLV khác! Tôi sẽ không thay đổi triết lý của mình. Tôi sẽ chơi theo cách của mình cho đến khi tôi muốn thay đổi”.

Thất bại mới nhất của Quỷ đỏ diễn ra trước sự chứng kiến ​​của đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe, người đã bổ nhiệm Amorim vào năm ngoái trong kỳ vọng sẽ đưa nhà vô địch nước Anh 20 lần trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh và châu Âu, và đã ủng hộ HLV của mình rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng vào mùa hè vừa qua.

“Tôi hiểu và tôi chấp nhận rằng đây không phải là thành tích nên có ở Man United”, nhà cầm quân 40 tuổi người Bồ Đào Nha nói thêm. “Nhưng có rất nhiều điều mà các bạn không biết về những gì đã xảy ra trong những tháng qua. Tôi hiểu mọi thứ. Việc người hâm mộ mất niềm tin là điều bình thường, nhưng tôi không chấp nhận những đánh giá rằng chúng tôi không có cải thiện gì. Chúng tôi đang tốt hơn. Thông điệp của tôi là tôi sẽ làm tất cả. Tôi sẽ cống hiến hết mình trong phạm vi trách nhiệm của mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi đang phải chịu đựng còn nhiều hơn người hâm mộ”.

Cựu HLV Sporting Lisbon cũng cho biết ông hài lòng với nỗ lực và thái độ của các cầu thủ ở trận derby Manchester: “Chúng tôi đối đầu với một HLV đã giành sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi chúng tôi đang xây dựng lại mọi thứ. Nhưng tôi sẽ không tự bào chữa, chúng tôi rõ ràng cần phải làm tốt hơn. Nếu nhìn vào trận đấu, năm ngoái chúng tôi đã hòa và thắng Man.City, và hôm nay chúng tôi đã chơi tốt hơn một chút, nhưng xét về những chi tiết nhỏ thì rõ ràng là chưa đủ tốt. Nhưng tôi không thấy một cầu thủ nào trong đội không cống hiến hết mình. Phần còn lại là do tôi. Đó là lỗi của tôi, không phải lỗi của họ và tôi chấp nhận điều đó”.

Bất chấp những bình luận của Amorim, bốn điểm sau bốn trận là khởi đầu mùa giải tệ nhất của United kể từ năm 1992. Man.United sẽ đối đầu với Chelsea tại Old Trafford vào thứ Bảy khi áp lực bắt đầu đè nặng lên Amorim.

