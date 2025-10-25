Amorim kêu gọi "bình tĩnh" khi Man United đối đầu Brighton

Ruben Amorim đang hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

Cú đánh đầu muộn của Harry Maguire đã ấn định chiến thắng 2-1 đáng nhớ trước đối thủ truyền kiếp của Man United - chiến thắng đầu tiên của họ tại Anfield kể từ năm 2016, cũng lần đầu mang về cho Amorim hai chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. "Chúng tôi luôn giữ vững tinh thần chiến thắng", HLV trưởng Man United phát biểu với các phóng viên hôm thứ Sáu. "Chúng tôi biết đó là một cuối tuần tốt đẹp, nhưng trọng tâm của chúng tôi là trận đấu tiếp theo."

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh vào những khoảng trống mong manh, ám chỉ đến cú đánh đầu của Cody Gakpo đi chệch khung thành trong những phút cuối trận tại Anfield. "Nếu Gakpo đánh đầu chệch đi 20 cm ở đây, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác", Amorim nói, dùng tay minh họa cho việc nhà vô địch Ngoại hạng Anh đã tiến gần đến bàn gỡ hòa như thế nào. "Vì vậy, tôi chỉ muốn duy trì sự bình tĩnh, định hướng trong những gì chúng tôi đang làm, đó là điều tôi muốn nói. Sẽ có những nghi ngờ nếu bạn là một HLV ở một CLB như thế này - bạn không thắng nhiều trận, mọi người sẽ nghi ngờ bạn. Quan điểm của tôi là chúng tôi cần phải rõ ràng trên con đường của mình và không nên thay đổi quá nhiều chỉ vì một trận thắng".

Man United không chắc chắn sẽ duy trì được sự hồi sinh trước Brighton, đội đã thắng sáu trong tám trận trên mọi đấu trường trước Quỷ đỏ, bao gồm ba chiến thắng liên tiếp tại Old Trafford. "Họ là một đội bóng thực sự toàn diện, và chúng tôi cần phải thực sự thông minh, và đối mặt với trận đấu đó với sự tập trung thực sự vào mọi thứ chúng tôi làm". Amorim nói.

Ngạc nhiên về Bruno Fernandes

Đội trưởng Bruno Fernandes của United dự kiến ​​sẽ có trận đấu thứ 300 cho CLB vào thứ Bảy và Amorim cho biết tiền vệ này đã khiến ông ngạc nhiên trong thời gian họ làm việc cùng nhau. "Nó hơi khác so với những gì tôi mong đợi. Mọi thứ bạn đọc về các cầu thủ, đôi khi Không phải vậy. Đôi khi bạn có thể hiểu, và tôi đã nói về điều đó rồi. Sự thất vọng mà Bruno thể hiện là vì cậu ấy muốn giúp đỡ các đồng đội rất nhiều, đôi khi đó không phải là cách tốt nhất, nhưng nó xuất phát từ một góc nhìn tích cực, và bạn sẽ không biết điều đó khi bạn không ở đây.

“Cậu ấy luôn muốn gánh vác trách nhiệm. Cậu ấy đã chịu đựng rất nhiều với những trận thua. Mỗi khi chúng tôi không thắng một trận đấu, bạn có thể cảm thấy cậu ấy coi đó là chuyện cá nhân, như bạn nên làm, với tư cách là một đội trưởng. Cậu ấy là một thủ lĩnh tuyệt vời, một cầu thủ bóng đá tuyệt vời".

Brighton là một đội bóng rất mạnh

Ruben Amorim tuyên bố rằng Manchester United sẽ cần phải "thực sự thông minh" để đánh bại Brighton tại Old Trafford. Amorim cho biết: “Đội hình vẫn ổn. Chúng tôi có một vài nghi ngờ. Chúng tôi đã gặp một số vấn đề trong tuần với Harry Maguire và Mason Mount, chấn thương, nhưng không có gì nghiêm trọng. Chúng ta sẽ xem vào ngày mai. Licha Martinez sẽ vắng mặt. Các cầu thủ còn lại đã sẵn sàng cho trận đấu. Tôi nghĩ trận đấu sẽ vẫn như mọi khi, nhưng sẽ rất khó khăn. Tôi nghĩ Brighton là một đội bóng rất đáng xem. Họ rất giỏi trong việc triển khai bóng. Họ rất mạnh trong việc chuyển đổi trạng thái ở mọi khía cạnh của trận đấu. Họ đang làm tốt trong các tình huống cố định mùa này. Vì vậy, tôi nghĩ họ là một đội bóng thực sự toàn diện, và chúng tôi cần phải thật thông minh, và đối mặt với trận đấu đó với sự tập trung thực sự vào mọi thứ chúng tôi làm, bởi vì họ là một đội bóng rất mạnh.”

Về Fabian Hurzeler và triết lý của ông ấy, Amorim nói: “Bạn có thể thấy điều đó qua cách họ chơi. Rất quyết liệt, chất lượng là ở đó. Họ tin tưởng rất nhiều vào những gì họ đang làm, ngay cả khi chịu áp lực. Vì vậy, tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Fabian.”

Hài lòng về Harry Maguire: “Tôi nghĩ việc chơi với ba trung vệ là tốt cho cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì cậu ấy chơi ở trung tâm, cậu ấy không cần phải di chuyển ra biên nhiều. Vì vậy, đôi khi bạn giúp một số cầu thủ theo cách bạn chơi. Đôi khi, ngược lại. Vì vậy, tôi thực sự hài lòng. Tôi nghĩ cậu ấy không còn trẻ, nhưng cậu ấy có thể học hỏi rất nhiều. Cậu ấy có thể tiến bộ. Tôi nghĩ mọi thứ có thể tốt hơn nhiều với trái bóng, bởi vì cậu ấy có phẩm chất đó, và cậu ấy cần phải thể hiện điều đó. Ngày nay, với những tình huống cố định mà bạn thấy, số lượng người mà bạn đưa vào vòng cấm, mỗi quả tạt từ đối thủ, và mọi người đều chơi như vậy. Cậu ấy là một cầu thủ lớn đối với chúng tôi, vì vậy tôi thực sự hạnh phúc, nhưng cậu ấy cần phải tiếp tục. Trận đấu đó đã là quá khứ. Bàn thắng đó đã là quá khứ. Hãy cùng hướng tới hiện tại và tương lai.”

HOÀNG HÀ