Amorim “bỏ ngoài tai” những lời chỉ trích của Ronaldo

HLV Ruben Amorim của Man.United đã đáp trả những lời chỉ trích gay gắt từ huyền thoại Cristiano Ronaldo, đồng đội cũ của ông ở đội tuyển Bồ Đào Nha, bằng cách kêu gọi người hâm mộ và các chuyên gia hãy hướng về phía trước thay vì đắm chìm trong quá khứ.

Ronaldo, người đã giành 8 danh hiệu cùng Man.United, đã nói với nhà báo Piers Morgan trong một cuộc phỏng vấn tuần này rằng Man.United “đang không đi đúng hướng” và cảnh báo rằng Amorim “không thể làm nên điều kỳ diệu” tại Old Trafford. Trong buổi phỏng vấn, Ronaldo cũng đã bày tỏ sự buồn bã trước sự sa sút của CLB cũ, nhưng khẳng định vấn đề không chỉ nằm ở HLV. Tiền đạo 40 tuổi của Al-Nassr đồng thời cho biết thêm rằng CLB Manchester thiếu tầm nhìn dài hạn: “Bạn phải làm việc với những người thông minh để tạo dựng nền tảng cho tương lai. Hiện tại, họ không có một cấu trúc nào cả”…

Amorim, người tiếp quản Quỷ đỏ từ Erik ten Hag vào tháng 11-2024, đã phản pháo trước trận đấu Ngoại hạng Anh với Tottenham Hotspur vào thứ Bảy. “Tất nhiên, anh ấy có ảnh hưởng rất lớn trong mọi lời nói của mình”, Amorim phát biểu hôm thứ Năm. “Điều chúng ta cần tập trung là hướng đến tương lai. Chúng tôi biết rằng CLB đã mắc rất nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng chúng tôi đang cố gắng thay đổi điều đó. Vì vậy, đừng tập trung vào những gì đã xảy ra. Hãy tập trung vào những gì chúng ta đang làm hiện tại. Chúng tôi đang thay đổi rất nhiều thứ trong cấu trúc, cách chúng tôi làm việc, cách chúng tôi muốn các cầu thủ hành xử… Chúng tôi đang làm điều đó và chúng tôi đang cải thiện”.

Amorim có lý do để lạc quan sau một chuỗi kết quả tích cực của Man.United.

Man.United đã cho thấy những dấu hiệu cải thiện, chuỗi 4 trận bất bại giúp họ leo lên vị trí thứ 8 tại Ngoại hạng Anh nhưng chỉ kém 2 điểm so với vị trí nhì bảng. Là đội ra sân sớm nhất ở vòng đấu thứ 11, thậm chí vị trí thứ 2 tạm thời trên bảng xếp hạng sẽ thuộc về thầy trò Amorim nếu họ có thể giành chiến thắng trên sân Spurs - đội đang xếp thứ 6, và đã đánh bại Quỷ đỏ 1-0 trong trận chung kết Europa League mùa trước.

HLV Amorim lạc quan về một kết quả tích cực sau khi ghi nhận những cải cách nội bộ đã mang lại sự thay đổi này: “Đặc điểm của các cầu thủ trong đội hiện đã khác vài tháng trước. Chúng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ đã chơi năm ngoái, nhưng chúng tôi là một đội bóng tốt hơn. Chúng tôi hiểu trận đấu hơn. Chúng tôi tự tin hơn…. Lúc này, chúng tôi đang chơi với một sự tự tin rất khác”.

Một yếu tố quan trọng khác, nếu Tottenham đã ra sân tại Champions Leaue vào thứ Tư thì Man.United có hẳn một tuần nghỉ ngơi sau khi bỏ lỡ cúp châu Âu mùa này. Amorim nói thêm: “Chúng tôi đang tận dụng những mặt tích cực. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống, bạn đều có thể nhìn nhận theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi có thích chơi bóng ở cúp châu Âu không, tôi có thể trả lời là có. Nhưng mặt khác, bạn có nhiều thời gian hơn để tập luyện và hiểu rõ các cầu thủ của mình. Sắp xếp mọi thứ và chuẩn bị cùng ban huấn luyện và cầu thủ. Vì vậy, chúng tôi cố gắng tận dụng mặt tích cực của việc không phải thi đấu các trận đấu giữa tuần”.

