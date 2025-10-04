Amorim biết thời gian ở Man.United đang được đếm ngược

Ruben Amorim cho biết sẽ thật ngây thơ nếu nghĩ rằng ông sẽ được phép tiếp tục làm HLV của Man.United nếu đội bóng tiếp tục có những kết quả kém cỏi. Công việc của Amorim đang bị giám sát chặt chẽ hơn trước chuyến làm khách của Sunderland tới Old Trafford vào thứ Bảy.

Công việc của Ruben Amorim đang bị giám sát chặt chẽ trước chuyến làm khách của Sunderland tới Old Trafford.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ thắng 9 trong số 33 trận đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ khi được bổ nhiệm 10 tháng trước. Và ông thừa nhận rằng đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe sẽ không thể tiếp tục đặt niềm tin vào ông nếu phong độ của Man.United không sớm cải thiện. “Không ai ở đây ngây thơ cả”, Amorim phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu. “Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cần kết quả để tiếp tục dự án. Chúng tôi sẽ đạt đến một điểm mà không ai có thể vượt qua được, bởi vì đây là một CLB rất lớn với rất nhiều nhà tài trợ, với 2 chủ sở hữu. Vậy nên, thật khó, việc cân bằng thực sự rất khó khăn”.

Quỷ đỏ sẽ tìm cách kéo dài chuỗi trận bất bại trước các đội mới lên hạng, khi gặp Sunderland vào cuối tuần này. Trận thua gần nhất của họ trước một tân binh là Watford vào tháng 11 năm 2021 - kết quả khiến CLB phải sa thải Ole Gunnar Solskjaer. Trong khi, 4 trong số 9 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh của Amorim đến từ các đội mới lên hạng - Southampton, Leicester và Ipswich mùa trước và Burnley mùa này.

Tuy nhiên, Sunderland là một mối đe dọa đáng kể khi đã thích nghi tốt với Ngoại hạng Anh, giành được 11 điểm sau 6 trận đầu tiên. Đây là khởi đầu tốt nhất của một CLB mới lên hạng kể từ West Ham năm 2012. Trước trận đấu với đội bóng của Regis Le Bris, Amorim đang phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi thay đổi hệ thống 3-4-3, nhưng ông một lần nữa khẳng định sẽ không chuyển sang một sơ đồ chiến thuật khác.

Ruben Amorim tuyên bố vấn đề của Man.United không nằm ở hệ thống thi đấu.

“Tôi là HLV của một CLB lớn. Và giờ giới truyền thông sẽ quyết định những gì tôi sẽ làm sao? Không thể như vậy được”, Amorim nói. “Vấn đề lớn nhất của tôi là các cầu thủ luôn phải đọc và nghe thấy nhiều điều từ các anh (giới truyền thông), khi các anh nói rằng vấn đề của đội bóng là hệ thống. Tôi phát điên vì điều đó. Đội bóng này đã chơi theo một hệ thống khác trong nhiều năm qua, phải không? Và các anh trước kia luôn nói về việc thiếu bản sắc, thiếu ý tưởng, bất cứ điều gì… Vậy nên vấn đề không phải là hệ thống. Vấn đề là những chi tiết nhỏ, cách chúng tôi chơi bóng”.

Thất bại trước Sunderland sẽ làm tăng thêm áp lực lên Amorim trước kỳ nghỉ quốc tế. Có những đồn đoán rằng vị HLV 40 tuổi này có thể xin nghỉ trước khi bị sa thải nếu kết quả kém cỏi tiếp tục, nhưng ông nói rằng chỉ có ban lãnh đạo CLB mới quyết định tương lai của mình. “Không, đó là quyết định của ban lãnh đạo”, Amorim nói. “Đôi khi tôi có cảm giác muốn dừng lại, thất bại thật khó khăn. Nhưng tôi không thể làm vậy. Thật bực bội khi bạn tạo được đà, bước vào trận đấu tiếp theo và rồi điều gì đó xảy ra. Cảm giác đó đôi khi làm tôi rất đau lòng. Cả các cầu thủ và đặc biệt là đội ngũ nhân viên ở đây nữa. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để theo đuổi sự nghiệp ở đây”.

VIỆT TÙNG