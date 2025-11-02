800 kỳ thủ tham dự Giải cờ Vua Royalchess Winter Tournament 2025:

Hàng năm, Trung tâm cờ Hoàng Gia – RoyalChess tổ chức các giải đấu cờ vua mở rộng theo mùa, hướng đến đối tượng học viên cờ vua RoyalChess cũng như các bạn yêu cờ tại TPHCM và nhiều tỉnh thành lân cận.

Giải cờ Vua Royalchess Winter Tournament Có 800 kỳ thủ tham dự. Ảnh: Quỳnh Mai

Năm nay, giải có sự tham dự của hơn 800 kỳ thủ các lứa tuổi 5 đến 20, bắt đầu từ ngày 2-11 tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa – Thể thao Phường Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Thể thức cờ nhanh theo lứa tuổi được sử dụng tại giải là hạng mục thi đấu mang lại nhiều hứng khởi cho các vận động viên. Ván đấu trong giải cờ nhanh thường mang tính chiến thuật cao nhưng vẫn đảm bảo thời lượng tính toán thế trận nên vừa đảm bảo chất lượng tập luyện vừa mang đến sân chơi trí tuệ hấp dẫn cho các vận động viên nhỏ tuổi. Hình thức thi đấu này cũng làm cho sự chênh lệch trình độ giữa các kỳ thủ trẻ gần như bị xóa nhòa.

Các VĐV nhí thích thú khi tham dự giải.

Đây cũng là một hoạt động giao lưu, giải trí bổ ích, thiết thực giúp các bạn trẻ tiếp nối niềm đam mê những giờ học căng thẳng và là dịp tập luyện chuẩn bị cho năm 2026 với rất nhiều giải đấu cờ vua lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Bên cạnh hoạt động chính là sự thi đua của các kỳ thủ, ban tổ chức đã bố trí khu vực vui chơi và nghỉ ngơi bên ngoài khu vực thi đấu với các hoạt động thi đấu giao lưu, cờ vận động, cờ tứ phương từ đội ngũ RoyalChess, vẽ - workshop Trung tâm Mỹ thuật YoungArt, toán tính nhanh Supermind, tiếng Anh Ms. Hoa Junior, giao lưu bàn cờ AI KingViet... do các đối tác đồng hành RoyalChess phụ trách. Các hoạt động, gian hàng từ các đơn vị mang đến những khu vực vui chơi, giao lưu hấp dẫn và những phút giây vui vẻ, giải trí cho các bạn nhỏ yêu cờ.

DŨNG PHƯƠNG